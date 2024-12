Santiago

Desde China, Tania Zeng conversó con Macarena Miranda en la última edición de Mujeres al Deporte, donde reconoció lo sorpresiva que fue para ella el anuncio de la BBC.

Todo luego que el medio británico la incluyó en su lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo tras haber debutado, a sus 58 años, en el tenis de mesa de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

“Recibí la llamada de mi marido, que está en Chile, y me felicitó por esta noticia, pero yo no tenía idea. Ahí me contó, me mandó el link y quedé súper emocionada, fue una sorpresa. Estoy muy emocionada por eso, muy agradecida de que la gente me haya considerado”, planteó, sin dar por cerradas sus chances de seguir en el alto rendimiento.

“Ha sido un año muy lindo, estoy agradecida de la vida de vivir toda esta etapa. Después de los Juegos Olímpicos ya era cerrar un ciclo para entrar en otra etapa, pero al día siguiente que vuelva a Chile estaré en el nacional del tenis de mesa y el selectivo. Estoy preparada para todos los resultados. En China estoy entrenando con una escuela acá, asi que no he descansado”, recalcó Tania Zeng, proyectando sus próximos desafíos.

“En octubre estuve entre las ocho mejores del Panamericano y eso me permitirá competir en febrero, en la Copa Panamericana. Siembre lucharé por tener buenos resultados. Muchas veces me preguntan si no me canso, pero al final es todo parte de la motivación”, aseguró, valorando el hecho de que está trabajando ya en la formación de jugadores de tenis de mesa en el norte del país.

“En mi escuela no cualquiera juega, hay un proceso de selección y cuando llegan es prácticamente semi profesional, van a la escuela en la mañana, en la tarde y noche entrenan. Viven en la semana en la escuela y salen el fin de semana. No he visto este sistema en Chile. Acá entrenan cerca de 4 horas y media al día”, concluyó Tania Zeng en Mujeres al Deporte.