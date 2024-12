En los últimos días, Fernando Farías, destacado actor chileno con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, se volvió tendencia en redes sociales. Esto ocurrió tras la difusión de dos videos en los que se le veía caminando lentamente cerca de su hogar.

La viralización de los registros generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su inquietud por la salud del intérprete de 92 años. Además, se inició una campaña para realizarle un homenaje en vida, reconociendo su aporte cultural a lo largo de los años.

En conversación con CHV Noticias, el actor aclaró la situación que dio origen a su lento caminar. Según explicó, el problema deriva de una caída reciente. “Estaba aquí en el quincho, en la puerta. Y de repente, serían como las 9, me vine de espaldas para atrás y me pegué en el coxis”, detalló.

Pese al accidente, el actor mantuvo una actitud positiva: “Un accidente, de esos que pasan. A mí me pasó ahora, bueno, qué le voy a hacer”

Quiere seguir actuando, a pesar de ser un nonagenario

Sobre su pasión por el teatro y la actuación, el artista no ocultó su deseo de regresar a los escenarios. “Me gusta el teatro. Claro que, generalmente, un actor llega a cierta edad y se retira, pero sí yo me siento bien, tengo que seguir”, afirmó con entusiasmo. Asimismo, añadió: “Me gustaría tener menos edad, para poder trabajar más”.

Finalmente, Fernando Farías se refirió a la idea de recibir un homenaje, una propuesta que ha tomado fuerza entre los usuarios de redes sociales. “No sé, no sé si acaso merezco un homenaje o no. Pero no me vuelvo loco por eso. El respeto de la gente, la amistad que me brindan, me siento bien”, expresó con humildad.

El actor cerró con un mensaje de agradecimiento a quienes le han manifestado su apoyo. “Una palabra: gracias, gracias, gracias, porque se ha portado bien la gente conmigo”, concluyó emocionado.