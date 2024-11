Fernando Farías alzó la voz tras viralizado TikTok que preocupó a sus fanáticos: “Me cuesta caminar, porque me duele”

Fernando Farías decidió referirse a un viralizado TikTok que lo muestra caminando lentito y solo por su barrio, grabado supuestamente por un vecino.

Las imágenes impactaron, ya que varios argumentaron que el actor se veía “ido” y no en las mejores condiciones.

“Qué triste verlo así, tan olvidado y solo, cuando nos entregó muchas sonrisas con su actuar. Los canales de TV debieran asegurarle un tipo de pensión”, dijeron.

Sin embargo, la familia reaccionó. Y se comunicó con ADN, para desmentir que se encontrara en algún mal estado, y señalar que sí estaba cuidado por sus tres hijas y su mujer, que había tenido hace poco una operación al corazón.

Fernando Farías habló

No obstante, el actor también quiso referirse al tema. Y sacó la voz en un video que envió en exclusiva a nuestro medio.

“Está bien el video, pero no es la realidad”, fue lo primero que dijo al ser consultado por una de sus nietas.

Luego, explicó que “camino despacito, porque me caí y me pegué el coxis. Entonces me cuesta caminar, porque me duele po”.

“Gracias por preocuparse, pero estoy caminando bien, cada vez mejor. Y no ando nada de lejos que, a fin de año, compita en carreras de cien metros”, bromeó.

Finalmente, Fernando Farías manifestó que “la vida es linda, a pesar de la edad, sigue siendo linda la vida. Voy a caminar más despacito, para mirar más”.