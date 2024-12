¿Dormir hasta tarde los fines de semana compensa la falta de sueño? Esto dicen los expertos

¿Alguna vez has intentado recuperar el sueño perdido durante la semana durmiendo hasta tarde el fin de semana? Si es así, no estás solo. Muchas personas creen que dormir más horas durante el fin de semana puede compensar la falta de descanso acumulada durante la semana laboral.

Sin embargo, los expertos en salud tienen opiniones encontradas sobre si este hábito realmente tiene beneficios a largo plazo para nuestra salud. A continuación, en ADN.cl explicaremos en detalle qué dicen los últimos estudios al respecto.

¿Dormir hasta tarde los fines de semana compensa la falta de sueño?

La creencia de que dormir hasta tarde los sábados y domingos puede compensar las noches de insomnio o de sueño interrumpido durante la semana es un concepto común, pero no es tan efectivo como parece.

Según la National Sleep Foundation, aunque dormir más tiempo durante el fin de semana puede ayudarte a sentirte más descansado, no elimina los efectos negativos de la falta de sueño acumulada.

El Dr. Matthew Walker, experto en sueño y autor de “Por qué dormimos”, afirma que el cuerpo humano no funciona como una batería recargable. Es decir, no podemos simplemente “recuperar” el sueño perdido, ya que esto no permite que los procesos biológicos esenciales, como la consolidación de la memoria y la reparación celular, se realicen de manera óptima.

Durante la semana, cuando no dormimos lo suficiente, el cuerpo entra en un estado de “privación de sueño”. Esto genera una acumulación de “desechos cerebrales”, que no pueden ser eliminados adecuadamente hasta que descansamos de manera consistente durante la noche.

Los efectos negativos de “recuperar el sueño”

Por otro lado, dormir hasta tarde los fines de semana, especialmente si se hace de forma frecuente, puede alterar tu ciclo de sueño natural, conocido como ritmo circadiano. Cambiar drásticamente los horarios de sueño puede dificultar el volver a dormir temprano durante la semana y puede aumentar la probabilidad de que experimentes insomnio o una disminución de la calidad del sueño.

Además, los estudios sugieren que dormir en exceso durante el fin de semana puede generar un efecto rebote, en el que las personas tienden a sentirse más cansadas o somnolientas durante el día, lo que puede afectar su productividad y bienestar emocional.