Gobierno y polémica por test de droga incluida en la Ley de Presupuesto 2025: “Lo vamos a llevar a un instrumento legislativo adecuado”

Durante este jueves, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, durante su conversación con ADN Hoy.

Esto luego de que la jefa comunal señalara en conversación con El Mercurio que “Chile está absolutamente estancado”.

“Una de las cosas que debemos empezar a avanzar es en cómo conseguiremos dinero, porque está claro que van a entregar el Gobierno sin un solo peso”, sostuvo.

“Lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo. Lo hemos visto. Nuestro país no está creciendo; por lo tanto, no está generando nuevos ingresos. Así que no hay un solo peso. No hay nada de plata”, agregó la alcaldesa.

Sobre estas declaraciones, el jefe de la billetera fiscal partió señalando que “todavía queda bastante hasta el momento en que se produzca el cambio de Gobierno”.

“Pero yo diría que en comparación con la situación en la cual nosotros comenzamos, sea lo que sea lo que pase durante este año, va a ser mucho mejor que lo que ocurrió al comienzo de nuestro Gobierno”, declaró.

En esa línea, el secretario de Estado recordó que “veníamos de un déficit, no con estas décimas que discutimos hoy día, sobre si va a ser 1,9% o 2,2%. El déficit estructural era de casi 8%. Además, se acababan de aprobar medidas con financiamiento parcial, como la PGU”.

No obstante, Marcel respondió a Matthei, indicando que “lo que es cierto, y a mí no me cabe duda, es que vamos a entregar las finanzas públicas muchísimo más ordenadas que lo que las recibimos”.

“Lo que sí tenemos que asumir como parte de nuestra realidad hacia adelante, independientemente de quién gobierne, es que hoy día nuestra realidad fiscal es mucho más ajustada, y por lo tanto, para reflejar las prioridades de los gobiernos y los presupuestos hay que hacer reasignaciones, hay que hacer cambios en algunas cosas que generan mucho gasto con poco rendimiento social”, admitió.

Polémica por test de drogas en autoridades

Por otro lado, el titular de Hacienda se refirió a la polémica indicación con la cual fue despachada la Ley de Presupuesto 2025, la que apunta la realización de examen de drogas obligatorio para el Presidente y sus ministros.

Sobre cómo esto podría influir en el clima político, Mario Marcel expresó que “cuando uno está liderando la discusión presupuestaria, tiene que preocuparse no solamente de lo que está asignándose para el presupuesto del año, sino que también proteger el presupuesto como herramienta legislativa”.

Asimismo, dijo que “entre el estallido y la pandemia, esta línea divisoria sobre la capacidad de ordenar el proceso legislativo se fue debilitando”.

“Tenemos que cerrar este ciclo en el cual hemos buscado resquicios o derechamente violar normas constitucionales para conseguir algo que creemos que es bueno”, emplazó.

En ello, ratificó que acudirán al Tribunal Constitucional por esta indicación. “En el caso del test de drogas, yo expliqué que lo que vamos a hacer es que vamos a proponer una norma permanente y ahí mismo, en esa iniciativa, vamos ahí a suprimir la glosa que quedó en la ley de presupuestos sobre esto”.

“Pensemos que esto quedó como una glosa en el presupuesto de la Presidencia de la República, que contienen los sueldos de los funcionarios de La Moneda. Así que vamos a recoger la idea de fondo, pero lo vamos a llevar al instrumento legislativo que es adecuado”, detalló.

Finalmente, Marcel se refirió al caso Monsalve y sobre cómo esto lo ha golpeado en la interna, indicando que “es decepcionante, por decirlo menos”