Maite Orsini habló al fin de las denuncias contra Jorge Valdivia. Y lo hizo un video tipo desahogo que quiso compartir en sus redes sociales.

Un registro donde reveló cómo se ha sentido luego de conocerse las dos acusaciones contra el futbolista, por presuntos ataques sexuales.

“No estoy bien”, dijo de entrada, confirmando, por ejemplo, lo que se había especulado durante toda la jornada de este lunes, que habló con una de las supuestas víctimas de su expareja.

Maite Orsini y lo que habló con una de las denunciantes

Así, la parlamentaria reconoció que, tal como habían mencionado en Contigo en la Mañana, se comunicó con la primera denunciante del Mago.

“Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante, a través de un conocido en común, para que me llamase si así lo quería. Y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”, confirmó.

Y agregó que “hoy día me han hecho ver que, quizás en un caso tan complejo como éste, lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en fiscalía, cosa que hice voluntariamente. Es muy difícil pensar con claridad en estas circunstancias”.