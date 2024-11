“Contra Chile será la final del mundo”: Gustavo Alfaro ya piensa en La Roja tras el empate de Paraguay ante Bolivia

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, habló tras el empate 2-2 que rescató en su visita a Bolivia y calificó como una “final del mundo” el próximo partido que tendrá frente a Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Tras el término de esta doble fecha de noviembre, La Roja visitará al cuadro guaraní en marzo del 2025. Al respecto, el DT argentino señaló que: “Me gustaría jugar contra Chile la semana que viene, pero es dentro de tres meses”.

“Tendremos que saber que si esto fue una final (ante Bolivia), con Chile será la final del mundo, porque van a venir a buscar su chance. Todo es muy complejo. El fútbol no vende seguros para el éxito”, agregó.

En esa línea, Alfaro manifestó su deseo de conseguir un pasaje a la Copa del Mundo y aseguró que: “Sería un golpe duro no ir al Mundial. Volvemos a jugar dentro de tres meses, no sé qué me voy a encontrar. Esto que parece seguido es malo pero bueno, porque uno tiene continuidad”.

Además, el técnico de Paraguay valoró el punto conseguido ante Bolivia y se deshizo en elogios para sus dirigidos: “Lo que tiene este plantel es un alma muy noble. Convicciones muy profundas de lo que quiere. Hay que sortear las adversidades”.

“Era luchar contra lo bueno que es Bolivia con la altura, de cómo se posicionan frente al arco. Había manejo de pelota de Bolivia. El rival encuentra algo que es la velocidad de la pelota y nos agarraron bien parados, pero no nos desordenamos”, continuó.

“Cuando analizamos este combo, era el campeón del mundo (Argentina) y Bolivia en El Alto. Habíamos dividido este partido por etapas y le dije a mis muchachos que si íbamos perdiendo no rifáramos el partido”, sentenció.