En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la histórica nadadora chilena, Kristel Köbrich, quien participó hace pocos meses de sus sextos Juegos Olímpicos en París 2024 y viene de conseguir doble medalla de oro en el Sudamericano de Cali.

“Acabamos de terminar el año en el Sudamericano, con las dos medallas de oro. Fue súper lindo recordar lo que ha sido este 2024 muy intenso, con un Mundial, unos Juegos Olímpicos y este Sudamericano como para cerrar el ciclo. Estoy súper agradecida de poder seguir haciendo lo que me gusta y de poder representar a Chile”, inició comentando.

Respecto a su preparación a los 39 años, la máxima exponente de la disciplina en nuestro país detalló que: “No existe una receta, porque no somos todos iguales. Al fin y al cabo, me escucho y trato de ser lo más fiel conmigo misma. Sobre todo con mi equipo que me aguanta. La comunicación es clave para poder seguir en esto”.

“Obviamente es una decisión personal, que entiendo lo que significa, entiendo los pros y los contras. No es un sacrificio, sino que es una pasión. Entonces, de ese lado, tengo un equipo que me ayuda muchísimo en lo mental, en lo físico y en lo anímico. He tratado desde mucho tiempo de siempre estar atenta en todos esos detalles”, agregó.

En esa línea, la deportista nacional aseguró que: “Me encanta competir y me encanta poder representar a Chile. Eso es un orgullo, un honor y ni hablar obviamente de la responsabilidad. Pero primero está esta pasión que todavía está intacta, que me encanta y la disfruto”.

Kristel Köbrich y el deseo de ir a Los Ángeles 2028

Por otra parte, la nadadora chilena abordó su participación en seis Juegos Olímpicos y aseguró que: “Todos han sido distintos, un aprendizaje y una vivencia distinta. Cada vez estoy convencida de que crecemos y que podemos tener esa habilidad de adaptarnos, sobre todo el deportista. Vivimos en una rutina exigente, crítica, autocrítica y eso nos hace crecer”.

Asimismo, analizó el presente de la natación en Chile y explicó que: “La natación es un deporte muy lento, que hay que buscar masificar un montón. Sirve muchísimo lo que hicimos en los Juegos Panamericanos para motivar y visibilizar, pero tenemos que seguir haciéndolo. Necesitamos que todas las cosas estén como bien alineadas y en eso hay que trabajar muchísimo”.

Consultada por el inicio de un nuevo ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028, Köbrich fue clara en señalar que: “Los Juegos Olímpicos yo sé que están. Estamos trabajando para eso. Después sabemos que está el Mundial, los Juegos Sudamericanos, Panamericanos y que están los Juegos Olímpicos”.

“La idea clara es ir, obvio que sí, pero yo tengo que entender y saber que es un camino súper largo. Tengo que estar bien mentalmente y físicamente, y clasificar con el tiempo correcto para realmente poder trabajar bien. Pero me motiva, entiendo que queda muchísimo, acabamos de terminar un ciclo súper importante y también serían los séptimos Juegos Olímpicos”, agregó.

“Estaría como con 42 años, que no es poco y hay que entender eso también. Lo iremos viendo, está ahí visto. Eso también yo sé que lo concreto y lo veo, pero obviamente hay que ir de la mejor manera”, remarcó.

Por último, entregó detalles de las competencias que tiene planificadas para el 2025: “Estaría yendo a uno o dos torneos en Estados Unidos entre abril y mayo y después ya el Mundial sí o sí en Singapur. Estos meses van a ser súper de carga muy grande, solamente entrenamiento y no creo que haya ningún torneo hasta abril o mayo”.