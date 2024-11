Presidente Boric en su paso por la APEC 2024: “Nosotros pasamos, pero nuestros pueblos y las instituciones van a quedar”

SANTIAGO

Desde el jueves, el Presidente Gabriel Boric se encuentra siendo parte de la Cumbre APEC 2024, la cual se está llevando a cabo en Lima, Perú, y que en su jornada final, tuvo como cierre, las palabras del representante chileno.

“Ante la amenaza de aislacionismo, de la negación a la crisis climática que algunos tienen, estemos más unidos que nunca, seamos capaces de salir de nuestros prejuicios y entender que nosotros pasamos, como presidentes o presidentas, pero nuestros pueblos y las instituciones van a quedar. Fortalezcamos las instituciones para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos”, comenzó diciendo en su intervención durante cierre de la instancia.

En concreto, el Jefe de Estado asistió a la clausura del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2024, en compañía del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, entre otros Jefes de Estado y de Gobierno.

En el momento, el Mandatario aprovechó de destacar una serie de proyectos que lidera Chile, tales como el Cable de Humboldt y la protección de la Antártica como continente de ciencia y paz, así como también la importancia del multilateralismo y la cooperación para enfrentar desafíos como la crisis climática o la transición energética.

“En Chile somos un país minero por excelencia desde hace mucho tiempo, tenemos grandes reservas de cobre, también grandes reservas de litio, hemos ido transformando nuestra matriz energética hacia energías renovables no convencionales, en particular, solar y eólica, estamos desarrollando y apostando fuerte por el hidrógeno verde, pero nada de eso sirve si no tenemos redes, contactos y cadenas de suministros que sean globales” indicó.

Asimismo, agregó “tenemos un problema que tenemos que afrontar con mayor unidad entre quienes, independiente de nuestros sistemas políticos, vemos estas amenazas que existen sobre la humanidad de manera conjunta. Y el sentido de este foro, y por eso hablamos de economías y no de países, es fortalecer esos vínculos económicos”.

“Cómo asegurar que APEC siga siendo relevante para nuestras economías depende en gran parte de que nuestros ciudadanos sientan los beneficios de aquello” sumó el mandatario.

Cabe recordar, que la APEC constituye el único foro económico del Asia Pacífico del que Chile es parte, siendo este el principal mecanismo y plataforma de integración económica del país en la región Asia-Pacífico.

Tras su arribo a Perú, el presidente Boric se dirigirá hasta Río de Janeiro, Brasil, para participar de la Cumbre del G20, espacio en el que sostendrá reuniones bilaterales con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y con el primer ministro de la India, Narendra Modi.