La candidata a la Gobernación Regional de Valparaíso, María José Hoffmann, calificó como un “empate técnico” la situación electoral en la región de cara a la segunda vuelta para elegir gobernador. Durante una entrevista en ADN Tu Voz Tu Voto este lunes, Hoffmann detalló sus impresiones sobre la competencia con el actual gobernador, Rodrigo Mundaca.

“Acá dos tercios de la región votaron en contra de la gobernación del gobernador Mondaca. Esa es una realidad. Las expectativas y las encuestas lo mostraban muy cerca de ganar en primera vuelta, tal como fue la vez pasada”, afirmó, indicando que esto podría reflejar un escenario distinto para la segunda vuelta.

Para la candidata de Chile Vamos, la competencia está prácticamente equilibrada. “Si sumamos los tres candidatos de derecha y los tres de izquierda, estamos prácticamente empatados”, explicó.

Asimismo, Hoffmann expresó su intención de apelar no solo a su sector político, sino también de atraer al “centro político y la izquierda democrática”. “Yo soy una mujer de derecha y tengo la responsabilidad de ser capaz de convocar no solamente mi sector, yo tengo que hacer que el centro político o la izquierda democrática me mire. Ahí hay una desazón, yo diría bastante importante, una decepción, con respecto al gobierno o al ejercicio del cargo del gobernador Mundaca”.

En relación con el actual gobernador, Hoffmann criticó su gestión, señalando que “el principal problema de la región y de la administración de Mundaca tiene que ver con la falta de liderazgo.” Según la candidata, “él esperaba ganar en primera vuelta, y no estuvo ni cerca de lograrlo. La sorpresa la dio él no ganando, y nosotros pasando a segunda vuelta”.

Consultada sobre el impacto de las elecciones en la figura de Evelyn Matthei, Hoffmann destacó que su relevancia en el panorama político se mantendrá incluso tras la segunda vuelta de gobernadores. “Matthei ha demostrado estar por sobre sus propios partidos en cada elección”, afirmó Hoffmann.

Sin embargo, aclaró que un triunfo no asegura automáticamente que sea una candidatura presidencial exitosa para Matthei, aunque representa “señales relevantes”. “Para mí ella es incombustible, pase lo que pase en Valparaíso”, cerró.