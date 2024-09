Loreto Toloza apunta a su regreso al arbitraje profesional tras 30 fechas de castigo: “Voy a retomar mi carrera, no se ha acabado”

Santiago

En una de las situaciones más polémicas del fútbol chileno en lo que fue la temporada pasada, las juezas Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy fueron duramente sancionadas luego que acusaran, sin pruebas contundentes, a Julio Bascuñán, miembro de la Comisión de Árbitros, de beneficiar a la también réferi Leslie Vásquez.

Ante esto, ambas fueron castigadas con 40 fechas de suspensión, las que luego se vieron reducidas a 30. Producto de la sanción, Cindy Nahuelcoy optó por poner fin a su carrera en el arbitraje nacional.

En cambio, Loreto Toloza, pese a llevar un año fuera de la actividad, ya tomó la decisión de regresar una vez que termine su posnatal en noviembre, tras ser madre de Doménico.

“Voy a retomar mi carrera, porque no se ha acabado. Quiero que mi hijo me vea arbitrando, me quedan cinco años de carrera y los voy a aprovechar hasta donde se pueda. Estoy un año castigada, pero se acaba y ahí retomo”, comentó en diálogo con nuestra Soprano en ADN Deportes, Pamela Juanita Cordero, que estrenó su podcast llamado “Sin Pelotas”, en Conversas.

“Muchas veces fui emocional en mi trabajo, pero siento que hoy debo ser solo profesional. Iré a la ANFP a cumplir mi rol profesional, voy a entrenar, a los partidos, a mi trabajo y regreso a mi casa. No seré tan emocional, un poco más dura quizás, pero voy a desarrollar mi trabajo profesional”, recalcó Loreto Toloza, apuntando a cómo desarrollará su retorno a Quilin 5635.

Más allá de eso, el foco de la jueza de 40 años está claro. “Yo quiero volver a retomar mi vida donde la dejé y con un impulso nuevo, que mi hijo me verá y estará orgulloso de mí. Doménico ha sacado lo mejor de mí, a reconectarme conmigo, esto me ha ensañado a saber quién soy, sé lo que valgo, entonces no voy a dejar que un castigo invalide 17 años de carrera, porque eso no me define”, concluyó la árbiitro nacional.