Santiago

Han sido horas vertiginosas para Katherine Wollermann tras haber ganado ayer domingo el oro en el para canotaje clase KL1 200 metros de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Antes de emprender el vuelo de regreso al país, la campeona paralímpica conversó con ADN TOP KIA. “Agradecida de quienes siguen mi carrera, me han mandado muchos saludos, mensajes, mucha energía. Fue una carrera muy intensa, la viví hasta el final. Me han transmitido mucha emoción”, dijo, intentando aún recordar lo vivido en las aguas de Vaires-sur-Marne.

“Salí muy rápido, yo pensé que había salido muy rápido. Tras los 100 metros no me sentía tan rápida, empecé a acelerar y sentía en el oído las paladas de las rivales, las sentía muy próximas. Aceleré, llegué a la vuelta y me di la vuelta, diciendo que había logrado el objetivo. Nos esforzamos día a día para lograr el mejor resultado en una instancia tan importante como los Juegos Paralímpicos”, comentó Katherine Wollermann, valorando los progresos que le permitieron pasar de ser cuarta en Río 2016 a campeona en París 2024.

“Es disciplina, trabajo, perseverancia, es un montón de cosas que a los atletas nos hacen crecer, ir formando hábitos que nos van llevando al objetivo”, aseguró quien, por una negligencia médica, terminó en una silla de ruedas a los 19 años, cuestión que no le impidió seguir creciendo hasta llegar al oro paralímpico a sus 32 años.

“Todos tenemos dificultad, pero hay que ver cómo ver esa dificultad. Lo vi como una oportunidad, algo que me hiciera click, y eso fue el canotaje para mí. Intento ser lo más resiliente posible”, enfatizó.

Katherine Wollermann y la charla con el Presidente Boric

También comentó otra llamada que recibió antes de conversar con ADN TOP KIA, la del Presidente de la República. “Estuvimos conversando, nos felicitó por todo lo que habíamos hecho. Se rumorea que tal vez nos van a recibir en La Moneda. No dimensiono aún todo lo que estoy viviendo y lo que estamos viviendo como Team Para Chile”, dijo, orgullosa.

“Fue muy correcto, nos felicitó en todas las maneras posibles. Le mostré la medalla, hubo un aplauso de todo el equipo. Al terminar la llamada, hicimos un ceacheí”, comentó entre risas desde el Aeropuerto Charles de Gaulle, donde esperan el vuelo a Chile, confiada en aprovechar el impulso que pueda tener el deporte paralímpico chileno tras París 2024.

“Es lo que esperamos y necesitamos, que el deporte paralímpico siga dando grandes resultados, con proyección ya a Los Ángeles y Australia”, comentó, además de bajarle el perfil al hecho de pensar en defender sus oros olímpicos y mundiales en los próximos años.

“Más que una defensa, es disfrutar. Amo lo que hago. Lo demás viene por añadidura”, concluyó Katherine Wollermann en la charla con ADN TOP KIA.