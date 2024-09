Edmundo González dice que su salida de Venezuela “estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas”

El candidato opositor Edmundo González envió su primer mensaje desde su exilio en Madrid, España, tras solicitar asilo político en dicho país, bajo un contexto en que la Fiscalía de Venezuela había emitido una orden de arresto en su contra.

Unas horas después de su arribo a la capital española, el venezolano agradeció las expresiones de apoyo y solidaridad en un audio de WhatsApp que su coalición, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), difundió a los medios este domingo.

“Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida ”, expresó Edmundo González.

🔊 "Mi salida de #Caracas estuvo rodeada de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida", expresa el opositor Edmundo González desde Madrid, en un audio de 42 segundos enviado vía WhatsApp la tarde de este domingo #8septiembre #EGU pic.twitter.com/V3ARkk9t5J — Diario El Vistazo (@diarioelvistazo) September 8, 2024

Y durante esta jornada, el opositor emitió un comunicado mediante su cuenta de X para volver referirse a su exilio: “He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco que me haya acogido y me dé protección”.

“Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, recalcó en el documento.