Actor chileno Gabriel Prieto se sincera tras estar en coma por COVID-19: “Juraba que era una película”

El actor chileno Gabriel Prieto compartió su experiencia tras haber sido hospitalizado y entrar en coma debido a un contagio de COVID-19 a fines del 2022.

“ Me salvaron la vida ”, comentó Prieto en una entrevista con el programa “Todo va a estar bien” de Vía X.

Concretamente, el hecho ocurrió poco después de que Prieto asistiera al estreno de la película “Consuegro”. Dos días después del evento, comenzó a sentirse mal y fue trasladado al Hospital Doctor Luis Tisné por una vecina. Lo último que retuvo antes de perder la consciencia fue cuando su vecina lo dejó en una silla de ruedas en el hospital mientras estacionaba su auto.

“Ese es el último recuerdo hasta un mes y medio después. No me acuerdo cuando me internaron, no me acuerdo cuando me entubaron, nada”, explicó el actor.

Tras un mes y medio en coma, Prieto comenzó a despertar poco a poco. En esa línea, confesó que sus primeros recuerdos fueron durante la final del Mundial de Qatar 2022, mientras aún estaba intubado.

“Escuchaba goles, yo no sabía qué era verdad y qué era mentira. Yo juraba que era una película, que a mí me habían contratado para una película”, cerró.