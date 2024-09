Masivas protestas en Israel piden realizar una tregua en Gaza

Cientos de miles de manifestantes salieron esta noche (01.09.2024) a las calles de Tel Aviv para clamar contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, blanco de numerosas protestas que este domingo han atravesado el país por la muerte de seis rehenes en Gaza unas horas antes de que el Ejército recuperara sus cadáveres.

Muchos manifestantes llevaban banderas israelíes y se colocaron seis ataúdes en un escenario para conmemorar a los rehenes muertos. Los manifestantes también bloquearon una autopista central en Tel Aviv, mientras que la gente también salió a la calle en otras ciudades israelíes. Los manifestantes pidieron al gobierno que acepte rápidamente un acuerdo de alto el fuego que garantice la liberación del alrededor de un centenar de rehenes que quedan retenidos en Gaza por Hamás, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Alemania o Estados Unidos.

Las negociaciones indirectas sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás, mediadas por Egipto, Estados Unidos y Qatar, han estado estancadas durante un mes. La central sindical israelí Histadrut ha convocado una huelga general el lunes para aumentar la presión sobre el gobierno de Netanyahu para que consiga un acuerdo sobre los rehenes.

“Si mi Gobierno no hace todo lo que esté en su mano para traer a los rehenes de vuelta, aunque eso signifique pagar un precio muy elevado, no creo que este país pueda seguir existiendo”, dice una de las manifestantes, Tal Horowitz, de 45 años, lamentando sentirse desprotegida como israelí tras casi once meses de guerra en Gaza.

Según el diario israelí Haaretz, la cifra de asistencia en Tel Aviv ronda las 300.000 personas. A las afueras de la ciudad, los manifestantes bloquearon las autopistas, llegando a crear barricadas de neumáticos en llamas para ello. También en la portuaria Haifa, al norte del país, miles de personas bloquearon enarbolando la bandera nacional los accesos a la ciudad.