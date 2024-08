Pablo Chill-e anuncia radical cambio en su música: “Yo soy autocrítico con lo que somos”

El cantante de música urbana, Pablo Chill-e, comentó como se generó su decisión de modificar el contenido de sus letras, buscando abstenerse de glorificar ciertas temáticas y enfocarse en entregar un mensaje más positivo.

Este compromiso fue revelado durante un conversatorio organizado por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), titulado “Música Urbana: el fenómeno que cambió la escena chilena”.

Durante el evento, que contó también con la participación de la cantante Flor de Rap, Chill-e reflexionó sobre la influencia que ejerce en la juventud chilena, reconociendo la responsabilidad que conlleva ser un referente.

“Con el tiempo, me he dado cuenta de que los niños y la juventud en sí lo ven a uno como ejemplo. Entonces, uno tiene que dar el buen ejemplo”, comentó el artista ante un auditorio lleno de estudiantes.

En esa línea, enfatizó en que “por eso hay que tratar de hacer las cosas bien. Ya somos artistas de talla más grande. Obviamente, vamos a seguir cantando la realidad, pero igual hay que tener un poquito de cuidado en la forma en la que uno dice las cosas igual”.

“A veces se glorifican cosas malas”

“Yo soy autocrítico con lo que somos todos, el género urbano y todos los cabros (…) de repente igual a veces se glorifican cosas malas, pero es porque no se dan cuenta, porque son ignorantes, porque nadie les ha enseñado y son las cosas que viven lamentablemente”, añadió.

Asimismo, aseguró que “yo he consumido drogas, yo he hecho las cosas que he cantado, entonces yo me doy cuenta de que no han tenido un impacto positivo en mi vida, ni en la vida de las personas que me quieren o las que me admiran (...) por eso, hay que cambiar un poco pa’ bien”.

“Yo, gracias a Dios, ya tengo una vida buena, ya no tengo necesidad de andar cantando las cosas que cantaba antes porque ya no las vivo. Las sigo viendo cuando voy a la población o cuando viajo para el pantano para ver a mis amigos, pero ya no las vivo, entonces por eso para ser como coherente con mi vida y las cosas que yo canto, tomé una decisión de mejorar las letras y dar un mensaje un poco más positivo y porque siento que me va a hacer bien a mí como persona también.”

“Yo he visto la injusticia de cerca, yo he vivido la injusticia. La injusticia genera odio y el odio genera todos los problemas que vienen después”, cerró.