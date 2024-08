Lo tiene más que claro: Quentin Tarantino se refirió a la expansión de “Toy Story” y la forma en que se sigue estirando la historia

La saga de Toy Story es una de las más exitosas dentro de la industria cinematográfica ha sido un pilar fundamental en la historia del cine de animación desde su lanzamiento en 1995, marcando el inicio de la era dorada de Pixar.

Por otra parte, si hablamos de Quentin Tarantino, nos referimos a uno de los directores más reconocidos en Hollywood, con una gran trayectoria y siendo una voz autorizada al momento de hablar de cine.

Y durante las últimas horas comenzó a circular una noticia que involucra a ambas partes, siendo bastante controversial debido a la visión del cineasta en torno a la franquicia y la forma en que se ha ido expandiendo, algo que también divide a los fanáticos.

La historia de Woody y Buzz Lightyear no solo cautivó al público con su innovador enfoque en el mundo de los juguetes, sino que también estableció nuevos estándares en la narrativa y la animación por computadora.

No hay dudas de que la trilogía original, compuesta por Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999) y Toy Story 3 (2010), fue aclamada por su capacidad para crear personajes entrañables y buscar la manera de transitar por buenas historias.

Sin embargo, la cuarta entrega de la saga, estrenada en 2019, generó opiniones divididas entre los fans. Algunos consideraron que esta película era innecesaria, argumentando que la historia había concluido de manera perfecta con la tercera parte.

Es en esta misma línea donde aparece Tarantino, cuestionando todo lo que se ha hecho posterior a la tercera entrega. Durante una conversación en el podcast Club Random de Bill Maher, el director de Pulp Fiction elogió la trilogía original de Toy Story, calificándola como una obra maestra del cine de animación.

“La tercera es magnífica”

“La tercera es magnífica. Es una de las mejores películas que he visto jamás. Y, si has visto las dos anteriores, es simplemente devastadora”, comentó, enfatizando el broche de oro que fue Toy Story 3, aunque no se quedó únicamente con elogios, ya que fue bastante crítico.

De manera concreta, plasmó su falta de interés en la cuarta película. “La cuestión es que tres años después hicieron una cuarta, y no tengo ningún interés en verla. Acabaron la historia de la forma más perfecta posible, así que no, no me importa si es buena. He terminado (con la saga)”.

A todo esto hay que sumarle que, independiente de las críticas y apreciaciones de algunos especialistas, desde Pixar ya están trabajando en una quinta película, siendo aún más cuestionable por el hecho de que seguirán estirando la historia y exprimiendo a los personajes.