“No le tengo miedo a ella ni a nadie”: Daniela Aránguiz se sincera sobre si estaba dispuesta a pegarle a Daniella Campos

Durante la grabación del último capítulo de Sígueme, Daniella Campos y Daniela Aránguiz protagonizaron una intensa pelea que obligó a los productores a interrumpir el programa.

La tensión entre las panelistas quedó evidente desde el primer día, cuando se anunció la incorporación de la exparticipante de Tierra Brava. Daniella Campos, quien no apareció en el primer capítulo alegando estar con “licencia”, ya mostraba signos de animadversión.

El conflicto estalló mientras ambas discutían sobre Carla Jara. En un momento transmitido en televisión, Daniela Aránguiz acusó a su compañera en el panel de monopolizar el programa diciendo: “Estás hablando todo el programa”. Daniella Campos, visiblemente molesta, respondió: “Te escuché todo el programa yo a ti. No seas falta de respeto con tus compañeras, de verdad te lo digo. Eso se llama ser maleducada”.

La ex Mekano no se quedó callada y replicó: “Se vuelve loca… tú eres la maleducada”. Y Daniella Campos continuó: “Eres maleducada, con lo que me dijiste al principio del programa que te lo dejé pasar”.

La situación escaló cuando Daniela Aránguiz acusó a su compañera de panel de faltar el respeto a su madre, llamándola “ordinaria”. Daniella Campos respondió firmemente: “A mí no me faltas el respeto”. La conductora Julia Vial intentó calmar la situación y anunció una pausa comercial con un contundente: “Ya, me aburrieron, me aburrieron”.

¿Daniela Aránguiz iba a pegarle a Daniella Campos?

El incidente no terminó ahí. En Zona de Estrellas se contactaron con Daniela Aránguiz para obtener su versión de los hechos y aclarar rumores sobre una supuesta agresión física. La ex Mekano comentó: “La Daniella Campos es una loca. Me hizo callar y obvio que eso no lo voy a aguantar”. Y enseguida mencionó que ella “me trató de maleducada y le dije que eso es ofender a mi madre. Que, por último, me tratara de malportada”.

Tras ello, la exparticipante de Tierra Brava reveló que Daniella Campos fue retirada del estudio tras el conflicto. Al ser preguntada por Hugo Valencia si realmente se levantó para agredir a su compañera de panela, Daniela Aránguiz respondió: “Sí, me paré, pero porque ella se estaba acercando a mí desde su puesto gritándome”.

Luego, la ex Mekano agregó: “Y yo, como tú me conoces, no me voy a quedar sentada. Sí, me paré. Yo no le tengo miedo a ella ni a nadie”.

Finalmente, cuando Valencia le preguntó si le llamaron la atención, Daniela Aránguiz contestó: “A ella la sacaron del estudio. En mi caso, incluso esperé cuando terminamos la grabación, pero no. Nadie me dijo nada”.