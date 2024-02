José Pedro Fuenzalida oficializa su retiro del fútbol profesional: “Me han escrito ofertas para jugar, pero ya está”

Santiago

Aunque hace más de un año que se fue de la Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida nunca reconoció de manera explícita que aquella sería también su despedida del fútbol profesional.

“No fue la decisión principal, porque mi idea principal era solo cerrar un ciclo con Católica, pero inmediatamente me di cuenta de que también era el momento de cerrar mi etapa como futbolista (...) Es una decisión que no es fácil tomar. Quizás dejé la actividad profesional, porque uno no deja el fútbol nunca. Solo que ahora estoy en otra etapa. Todavía siento que podría jugar, pero no, ya viví mi proceso y ahora estoy feliz en esta nueva etapa, empezando nuevos desafíos”, comentó el “Chapa” en diálogo con La Tercera, asegurando que todavía le habían llegado propuestas a sus 38 años.

“Me han escrito, pero la verdad es que ya está. Hoy le dedico tiempo a mi familia. El solo hecho de pensar en volver a jugar significa que hay que entrenar, estar al cien, y hoy la energía la estoy llevando para otra parte. Agradezco a toda la gente que me ha contactado, el cariño entregado, pero creo que uno tiene que saber dejar las cosas. Mi tiempo como jugador lo disfruté y lo viví al ciento por ciento, pero ahora estoy en esta etapa, de vivir al cien, pero otras cosas, como el crecimiento de mis hijos y el estar con mi familia”, dijo José Pedro Fuenzalida, quien está radicado desde el año pasado en Estados Unidos.

“Ya llevamos casi un año aquí. Ha sido un proceso bien entretenido, de mucho pensar, de vivir el momento. Se han aprendido muchas cosas. He disfrutado a mi familia, sobre todo, a mi hija más chica. Y la principal idea fue aprender inglés. Eso ha ido avanzando, sobre todo, en los niños. Todo muy de la mano de lo que siempre pensé: terminar mi carrera y dedicarle tiempo a mi familia, que siempre me estuvo acompañando. Ahora es el momento para ellos”, concluyó.

Así las cosas, José Pedro Fuenzalida se suma al listado de campeones de la Copa América 2016 con La Roja que se han retirado del fútbol profesional, como Mauricio Pinilla, Mark González, Jean Beausejour y Johnny Herrera.