“¡Impresentable!”: revelan audio de tenso cruce entre jueza y abogado de Fiscalía en audiencia que dejó en libertad a integrantes del Tren de Aragua

En una reciente audiencia que ha generado amplio debate, tres integrantes del Tren de Aragua fueron liberados en Los Vilos. En esa línea, se revelaron los registros de audio de la sesión judicial, los cuales dan cuenta de una serie de tensos intercambios entre la jueza Daniella Pinto Cortés y el abogado representante de la Fiscalía, Luis Soto Pérez, a quien se le apunta como el responsable de la libertad de los imputados.

Durante la sesión, las defensas de los entonces detenidos argumentaron la falta de participación de sus representados en los delitos que se les atribuían. Ante esto, la magistrada cuestionó repetidamente a Soto sobre la falta de preparación de sus argumentos.

“¿Sabe lo que dice el 142 bis? Fiscal, lea el artículo, léalo. Léalo por último, porque lo que usted está haciendo en este momento no corresponde, no procede”, enfatizó la magistrada durante la audiencia.

Durante el proceso, Soto no pudo rebatir con eficacia las alegaciones de la defensa, lo que llevó a la jueza a expresar su frustración: “Esto me parece, pero impresentable. ¡Impresentable! Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo”.

Daniella Pinto Cortés Ampliar

A lo largo de la audiencia, que duró más de una hora y media, el abogado de la Fiscalía admitió en varias ocasiones que no tenía los antecedentes completos para fundamentar su posición. Ante las preguntas específicas de la jueza sobre el artículo 142 bis, que se refiere a la reducción de penas en casos de secuestro sin daños a la víctima, Soto se mostró inseguro y falto de respuestas precisas. “No, su señoría. Lo desconozco”, admitió en un momento clave, generando aún más críticas de la magistrada.

El incidente ha puesto en entredicho la preparación y desempeño del Ministerio Público en casos de alta complejidad. La falta de una argumentación sólida por parte del fiscal facilitó la liberación de los acusados, quienes pagaron una fianza de $5 millones cada uno. A raíz de esto, la Fiscalía Regional de Coquimbo anunció la apertura de un sumario administrativo para investigar las irregularidades en la preparación y presentación del caso por parte del fiscal Soto.

Escucha aquí el tenso cruce: