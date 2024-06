“El Ejército miente y nadie dice nada”: familia de Ivania Echeverría acusa poco avance en indagatoria por muerte de la subteniente

Dos sumarios administrativos se realizaron luego de que la subteniente Ivania Echeverría , de 25 años, fue encontrada sin vida en el suelo de su cabaña en el Destacamento de Montaña N° 17 de Los Ángeles el 31 de octubre de 2021. Según la versión del Ejército, se habría quitado la vida, pero la familia de la joven no cree en esa hipótesis y acusa que algo más ocurrió.

En la primera indagatoria, la madre de la subteniente, Ivette Muñoz, declaró ante el coronel designado que su hija sufrió acoso sexual y laboral por parte de sus superiores. “Él se comprometió con pedir una ampliación de la investigación, lo que no pasó, y solo me dio los beneficios económicos ”, dijo la mujer en conversación con ADN.cl.

Instagram @justiciaparaivi | Ivania Echeverría Ampliar

Ante esto, reclamó y se abrió una segunda investigación administrativa a cargo de otro coronel. “Este funcionario escucha lo mismo que escuchó el anterior, y aquí salen cinco personas sancionadas por acoso laboral y sexual, hostigamientos y vejámenes injustos hacia Ivania”, afirmó Muñoz.

De acuerdo con la mujer, uno de ellos es Raúl Ferreira, quien no activó ningún protocolo para resguardar a la subteniente, luego de que esta le relatara los malos tratos que estaba recibiendo. Aun cuando el Ejército firmó en 2019 un convenio sobre el tratamiento de las conductas de acoso con los ministerios de Defensa y de la Mujer, según consignó LVQS.

¿Qué pasó en la reunión?

Desde joven, Ivania expresó su deseo de formar parte del Ejército, por lo que postuló por primera vez a dicha institución cuando tenía 17 años. Si bien pasó todos los exámenes, no pudo ingresar al ser menor de edad, pero esto no cambió su postura. Y al año siguiente volvió a postular, quedando seleccionada de inmediato.

“Ella cuando fue cadete no lo pasó mal (...) Fue ilusionada con lo que aprendió en la escuela al regimiento de Los Ángeles, pero cuando llegó se encontró con otra cosa totalmente distinta. Se fue desilusionando por los malos tratos , no tenía contemplado que la iban a tratar así”, dijo Muñoz.

X @Ejercito_Chile | Destacamento de Montaña N° 17 de Los Ángeles Ampliar

Y todo culminó el 31 de octubre de 2021 . Ese día, Ivania estaba en su vivienda junto a su pareja, con quien se iba a casar el 17 de noviembre, ya que estaba libre y recién iniciaba su guardia a las 18:00 horas. Pero, según contó Muñoz, el capitán Gonzalo Herrera la llamó para citarla a una reunión en el destacamento, junto a otro oficial, a la que la subteniente se sumó posteriormente.

Yo creo que cuando mi hija entró a esa oficina, estos funcionarios comenzaron a hostigarla. Y cuando Herrera y otro capitán quedaron solos con ella, entra una tercera persona que aún no sé quién es, porque ellos tienen un pacto de silencio — Ivette Muñoz

Y aseguró que “todo el mundo vio entrar a Ivania a esa reunión, pero no hay nadie que me diga que la vio salir. Incluso, se borraron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Entonces, son más interrogantes que respuestas que he recibido del Ejército”.

Hallada con un golpe en la nuca

Ivania fue hallada muerta en su cabaña por su prometido, quien llegó al destacamento luego de que la joven lo llamara al salir de la reunión para contarle que estaba cansada de los hostigamientos. Previo a entrar, escuchó un ruido que provino desde adentro, y al abrir la puerta la vio tendida en el suelo.

La causa de muerte: asfixia por ahorcamiento . Y cuando personal de Carabineros se trasladó al lugar, tomó fotos en las que se puede ver que “Ivania sale tomada de la pata de una silla”, afirmó la madre de la joven, añadiendo que el computador de la subteniente desapareció por una semana.

Instagram @justiciaparaivi | La madre de Ivania Echeverría, Ivette Muñoz Ampliar

Y detalló que tuvo “un pre-informe de autopsia que dice que también sufrió un golpe en la nuca , pero no es consecuencia de su muerte (…) Hay dos alternativas: mataron a mi hija o algo muy grave le hicieron en la reunión, y eso quiero averiguar”.

Todas las irregularidades que yo veo, nadie más parece verlas (…) Ellos hablan de suicidio, pero que me lo demuestren. Aquí el Ejército miente y nadie dice nada — Ivette Muñoz

Piden que ministra en visita lleve indagatoria

La Fiscalía Militar lleva la investigación penal por la muerte de Ivania Echeverría, pero su madre acusa que ha habido poco avance. Primero, el caso cayó en manos de un fiscal de Angol, quien lo tuvo “hasta que procesó a Gonzalo Herrera. Se lo quitan y pasa al mayor Cristian Arriagada en Concepción”, dijo Muñoz.

En esa línea, aseguró que dicho funcionario “tuvo el expediente unos meses y no hizo absolutamente nada”. Y en marzo de este año, el caso fue derivado a un fiscal de Temuco. “Espero que él llegue a algo más concreto”, expresó.

Instagram @justiciaparaivi Ampliar

Sin embargo, manifestó que espera que designen a una ministra en visita a investigar la muerte de su hija, a fin de que aplique la perspectiva de género y que la indagatoria no quede “a medio estándar o se la quiten nuevamente al fiscal”.

Respuesta del Ejército

Consultados por el caso, el Ejército confirmó a ADN.cl que “no hay recursos pendientes en relación con la investigación sumaria administrativa instruida”. Y añadió que “en cuanto a los cinco oficiales investigados, estos fueron sancionados y tres de ellos separados del servicio ”.

Agencia Uno | Imagen referencial del Ejército de Chile Ampliar

Por último, no entregaron información actualizada de la investigación que lleva la Fiscalía Militar, “debido a que se encuentra en estado de sumario, en tramitación y con diligencias pendientes”.

Respuesta del Ministerio de Defensa

En tanto, el Ministerio de Defensa informó a ADN.cl que la ministra Maya Fernández “solicitó a la Fiscalía General Militar hacerse parte de la causa que se investigaba desde octubre de 2021, hecho que se materializó en enero de 2023 ″.

Agencia Uno | La ministra de Defensa, Maya Fernández / FRANCISCO PAREDES Ampliar

En cuanto a las acusaciones que realizó Ivette Muñoz en la cuenta de Instagram @justiciaparaivi, que se creó para visibilizar el caso, respecto a que Fernández ascendió al capitán Gonzalo Herrera estando sancionado por la muerte de la subteniente. La cartera afirmó que “a la fecha no se ha tramitado decreto alguno que ascienda” al mencionado funcionario.