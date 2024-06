“No se puede desmerecer a nadie”: defensa de Junior anticipa la llave ante Colo Colo por Copa Libertadores

Santiago

Con el sorteo ya establecido en los octavos de final de la Copa Libertadores, Colo Colo deberá jugar con Junior de Barranquilla, duelo que fue anticipado por un conocido del fútbol chileno.

Hablamos del defensa argentino Nicolás Zalazar, que jugó en 2023 por Ñublense y desde allí partió al cuadro cafetalero, aunque sin éxito aún, pues apenas ha sumado 13 minutos en cancha.

“Tuve una lesión en el primer partido, un esguince de tobillo grado tres. Me terminé de recuperar hace poco”, remarcó en diálogo con Los Tenores, dimensionando el presente de su equipo.

“Como todo club grande, siempre exige ganar y conseguir cosas. Cuando no se llega al objetivo que no desea el jugador y la gente, muchas veces llega ese fastidio. No pudimos llegar a la final del torneo, pero ya clasificar a octavos con una fecha de anticipación es importante (...) Junior es un equipo grande, todos le quieren ganar. Estamos por encima de otros equipos. Me encontré con gente muy eufórica, pasional, que quiere conseguir cosas”, valoró Nicolás Zalazar, apuntando a que la llave ante Colo Colo no será sencilla.

“No pude seguirlo tanto, pero todos sabemos lo que es Colo Colo, un equipo muy importante, con grandes figuras. En esta instancia de la Copa Libertadores no se puede desmerecer a nadie. Va a ser un partido más que importante. Va a ser un rival muy difícil”, explicó, mostrando su respeto por los albos.

“Por más que haya perdido en casa (aludiendo a su caída del fin de semana ante Copiapó), no deja de ser Colo Colo, lo mismo nosotros. Uno no sabe qué puede pasar en 180 minutos. Va a ser una fase muy cerrada, se va a definir en detalles, es todo lo contrario a que sea fácil”, concluyó Nicolás Zalazar en charla con Los Tenores.