Arturo Vidal tras caída de Colo Colo ante Copiapó: “Sabemos que, si estamos metidos, les podemos ganar a todos y salir campeones”

El mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, habló tras la sorpresiva derrota de su escuadra por 1-0 en el Monumental ante Deportes Copiapó, resultado que dejó a los albos a seis unidades del líder del Campeonato Nacional: Universidad de Chile.

En la instancia, el volante lamentó la caída, aunque aseguró que aún tienen bastante tiempo y partidos para seguir peleando por el título del certamen criollo.

“En el campeonato faltan muchos partidos, queda toda la segunda fase, así que esperamos estar preparados y poder salir campeones”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “Sabemos que, si nosotros estamos concentrados, metidos en el partido, les podemos ganar todos y salir campeones”.

Consultado sobre el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo este lunes en Asunción, manifestó: “Esperamos un buen rival. Ojalá nos favorezca el sorteo y podamos avanzar lo más que se pueda”.

Tras lo anterior, Vidal también tuvo palabras sobre nuevos refuerzos para los octavos de final del certamen continental.

“Se va Damián (Pizarro), falta un delantero, pero eso se lo dejo al entrenador. Tenemos un gran equipo. En el Campeonato podemos campeonar con lo que tenemos, pero en la Libertadores nos faltan dos o tres buenos refuerzos para poder pelearla”.

Finalmente, el mediocampista del Cacique se refirió a su no citación en la Roja para el duelo ante Paraguay.

“Siempre hay ilusión de estar en la selección. Si me toca estar en la Copa América, feliz, sino desearle la mayor de las suertes a los compañeros que irán. Si me toca, feliz, sino apoyar de afuera no más”, cerró.