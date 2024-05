“Trabajé mucho para sacarme ese estigma”: Lola Melnyck revela la grave acusación que causó que se fuera de Chile

Lola Melnyck, disfrutando de un ceviche y “el verdadero y mejor pisco sour” —según ella, claramente peruano—, subió un video a su Instagram en respuesta a los comentarios negativos de usuarios chilenos.

“Me mandaron tantas recetas, que me dio mucha hambre”, comentó la exMorandé con Compañía. Días antes, había publicado en su cuenta que su estancia en Chile fue la peor experiencia de su vida y que nunca volvería al país.

Cuando los internautas le preguntaban sobre los detalles de sus malas experiencias en Chile, Lola se mantenía evasiva, respondiendo con comentarios sarcásticos sin proporcionar respuestas concretas. A pesar de esto, una reciente publicación de Glamorama reveló un episodio particularmente desagradable de su tiempo en Chile, confirmado por la misma rusa.

La grave acusación de la que fue blanco

En una entrevista en el programa Vértigo en 2015, Lola relató que a los 21 años fue víctima de una acusación falsa que devastó su vida. Saltó a la fama en 2002 gracias a su participación en Morandé con Compañía, donde conquistó al público con su belleza y talento en el escenario.

Su éxito en la televisión chilena aparentemente despertó envidia en la industria, lo que llevó a que alguien difundiera el rumor de que Lola Melnyck había trabajado como prostituta en Argentina. Este rumor fue publicado por La Nación sin verificar la información, que resultó ser falsa. Los medios nacionales replicaron la noticia sin cuestionar su veracidad, causando un gran daño a la reputación de la exMorandé con Compañía.

Lola recordó: “Me quería morir. Yo convivo con un artículo que salió (...) Específicamente decía que yo había sido prostituta. Así de claro y directo, citando a supuestas fuentes, citando supuestos lugares donde yo había ejercido esta profesión más antigua del mundo”.

Afortunadamente, un grupo de periodistas de investigación viajó a Argentina y comprobó que la información publicada era falsa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. “Igual me he comido esta vergüenza, esta humillación, donde la gente de allá que me conocía, que ha trabajado conmigo, han sido mis profesores, me dicen ‘¿qué está pasando? ¿Por qué nos vienen a preguntar estas cosas?’”, comentó la modelo.

“Yo tenía 21 años”

La situación empeoró al ver sus fotografías con poca ropa en los kioscos, acompañadas de titulares sensacionalistas. “Buscan siempre una foto más polémica”, comentó Lola. A pesar de la gravedad de las acusaciones, se defendió: “No es que yo diga que no he ejercido. Se comprobó que yo no he ejercido. En aquel momento, no me sentí ofendida. ¡Me quería morir!”.

“Yo tenía 21 años. Es fuerte, no solamente por aquel momento (...) Trabajé mucho para sacarme ese estigma”, añadió. Y debido a esta y otras situaciones negativas en Chile, la animadora rusa decidió mudarse a Brasil y empezar de cero.

Ahora, residente en São Paulo, Lola Melnyck compartió la nota de Glamorama en su Instagram y escribió: “Para los chilenos que tanto me preguntan, qué fue tan grave que me pasó en Chile, que no quiero saber más de aquel país. Pues estos artículos que salieron ahora en un medio relatan solo una de las situaciones horribles que tuve que pasar. Y fueron varias. Espero que con esto entiendan mejor”.