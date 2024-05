Peligroso juego viral de TikTok dejó gravemente herida a Alessia Traverso: “Te puedes morir”

Es una situación más que lamentable. Alessia Traverso contó en sus redes como quedó gravemente herida luego de sumarse a un peligroso “juego” de TikTok.

La joven compartió varios registros que la mostraban con un enorme chichón en su cabeza, una pelota en su frente que impactó a sus fanáticos.

Y también subió algunos registros de ella llorando, mientras evidenciaba que sus labios también habían sufrido graves consecuencias.

“Ayer me partí el hocico... Hice algo muy estúpido que no tienen que hacer en casa. Es como un jueguito de mierda, que no sé por qué yo, que soy una mujer inteligente, dije ‘oh sí, qué buena idea, qué entretenido’”, relató.

Alessia Traverso y su estúpido desafío

Así, la cantante indicó que “ni siquiera les voy a decir los pasos porque no quiero que hagan esta weá, porque es peligroso. Básicamente, es como inducir un desmayo”.

Y agregó que “toda la vida he sido bien buena para sacarme la mierda... y haciendo la estupidez que estaba haciendo, se me ocurrió grabarlo”.

Acto seguido, mostró las imágenes, donde se ve cómo, efectivamente, cae como peso muerto, directo con la cabeza al suelo.

“No debería reírme. Sé que es grave. No lo hagan. Yo tuve suerte, pero imagínense que me hubiera pegado muy fuerte y hubiese llegado a la clínica. De hecho, creo que te puedes morir”, señaló.

Posteriormente, Alessia Traverso comentó que había decidido bajar el video y que había ido a la clínica, porque “me di cuenta que soy una tremenda estúpida, irresponsable”.