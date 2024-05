Maximiliano Falcón conoció la gravedad de su lesión y el tiempo que estará sin jugar en Colo Colo

Maximiliano Falcón se convirtió en baja para Colo Colo luego del terrible planchazo que recibió por parte del defensa de Cerro Porteño, Alan Benítez, en el partido por la Copa Libertadores disputado el pasado miércoles, en Paraguay.

“En el momento empecé a gritar porque me asusté, me dolió mucho la verdad. El doctor me hizo un movimiento en la rodilla y aparentemente está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres, pienso yo”, señaló el defensa albo después del encuentro.

Y estuvo en lo cierto. Según información de ADN Deportes, las últimas pruebas médicas que le realizaron al “Peluca” confirmaron que su lesión se trata de un esguince de grado dos y el tiempo de recuperación será de tres semanas.

Así las cosas, Maximiliano Falcón no jugará este domingo contra Deportes Copiapó, por la fecha 15 del Campeonato Nacional, y también se perderá el duelo ante Colegio Quillón por la Copa Chile, el cual está fijado para el 16 de junio.