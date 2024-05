“Empecé a gritar porque me asusté, me dolió mucho”: Falcón y su preocupación por terrible planchazo que recibió ante Cerro Porteño

Maximiliano Falcón fue una de las figuras de Colo Colo ante Cerro Porteño en Paraguay, donde los albos sellaron su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Sin embargo, en los minutos finales del partido, el “Peluca” sufrió un terrible planchazo por parte del defensa paraguayo Alan Benítez, quien terminó expulsado.

PLANCHAZO Y EXPULSIÓN: Benítez vio la roja sobre el final del partido entre Cerro Porteño y Colo-Colo en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/l37e6EPrVX — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2024

Tras el encuentro, el defensor uruguayo manifestó su preocupación por la dura infracción que recibió. “En el momento empecé a gritar porque me asusté, me dolió mucho la verdad. El doctor me hizo un movimiento en la rodilla y aparentemente está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres, pienso yo”, señaló en diálogo con ESPN.

“No llego al domingo (para el duelo contra Copiapó), porque me duele muchísimo, no puedo ni mover la pierna, pero sí puedo caminar”, aseguró el zaguero del “Cacique”.

“Mañana (jueves) me harán una resonancia para ver qué tal y a darle para adelante”, concluyó Maximiliano Falcón, quien tendrá que esperar el resultado de las pruebas médicas para conocer en detalle la gravedad de su lesión.