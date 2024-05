“Han sido muy crueles con nosotros”: familia de adulta mayor desaparecida en Limache acusan graves mensajes en su contra

La intensa búsqueda de María Elcira Contreras , adulta mayor que lleva 19 días desaparecida en Limache, todavía no ha dado frutos y sigue preocupando a sus familiares, quienes acusaron que han recibido “crueles” comentarios.

Un reportaje de Informe 24 reveló nuevas declaraciones del círculo más cercano de la mujer de 85 años, la cual se fue de Chillán para irse a vivir a Concón junto a la familia de uno de sus hijos. Y fue para el Día de la Madre cuando desapareció en un restaurante.

Este suceso mantiene angustiado al territorio nacional, lo que ha llevado a que surjan acusaciones contra la familia de Elcira. “Nos hemos encontrado con personas que han sido muy crueles con nosotros, que nos escriben cosas de la nada, en redes sociales”, dijo Natalia Hernández, nieta de la adulta mayor.

“Hay gente que se ha atrevido decir que nosotros somos los responsables de la desaparición, han hablado de temas de herencia, siendo que mi abuela no tenía bienes ”, añadió.

Incluso, el hijo de la mujer, José Luis Hernández, afirmó que “se ha hecho todo y no hay un rastro, no hay un botón, no hay nada, entonces esa incertidumbre te mata, te va todo el día carcomiendo”.