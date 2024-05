Familia de Jasna Oyarzún, mujer desaparecida en Punta Arenas, descarta hipótesis de suicidio: “Hay participación de terceros”

A casi dos semanas de la desaparición de Jasna Oyarzún, su familia y amigos intensifican la búsqueda en la región de Magallanes. La mujer de 31 años fue vista por última vez el 17 de mayo, dejando una carta en la que afirmaba estar “vigilada y perseguida”, lo que ha llevado a sus seres queridos a descartar la posibilidad de un suicidio.

“Realmente creo que aquí hay participación de terceros”, afirmó Camila Oyarzún, hermana de la mujer extraviada, en una entrevista con TVN Red Austral. “Mi hermana no tenía ninguna enfermedad mental, no fumaba, no tomaba, no se drogaba, no estaba loca, no tenía depresión. Ella era full deportista, salía a trotar (...) no me cabe en la cabeza y descarto absolutamente que sea un suicidio”, añadió.

Foto de T13

VIDEO. Con música en vivo de fondo: militantes del Partido Comunista acuden nuevamente al Centro de Justicia para apoyar a Daniel Jadue

La carta de Jasna menciona estar “siendo vigilada y ya en el último año siendo perseguida. No tengo miedo, si me quieren asesinar, torturar o matarme (...) que sea diciendo la verdad”. Esta declaración ha llevado a María Elena Guerrero, amiga de Oyarzún, a sospechar que ella “vio algo que no debió haber visto” en su trabajo, de donde fue despedida el año pasado, según recogió el citado medio.

Las autoridades han llevado a cabo diversas indagatorias, incluyendo la revisión de un video que muestra el vehículo de Jasna saliendo de su vivienda. Días más tarde, el auto fue encontrado a 70 kilómetros al sur de Punta Arenas, con indicios de haber chocado. Cerca del vehículo, Carabineros y la Armada encontraron una polera y un gorro que podrían pertenecer a la mujer, los cuales están siendo periciados.

El comandante Leonardo Herrera detalló que “se han encontrado algunas prendas que están siendo periciadas por el personal de Labocar”. A pesar de las difíciles condiciones climáticas y las pocas horas de luz natural en esta época del año, la búsqueda continúa con la esperanza de encontrar nuevas pistas que lleven al paradero de Jasna Oyarzún.