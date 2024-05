Gustavo Álvarez defiende el nivel actual de la U: “Jugamos mejor contra Ñublense que cuando ganamos seis partidos seguidos”

Santiago

Gustavo Álvarez anticipó este viernes el duelo en que la U de Chile buscará cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 con un triunfo en su visita a Everton, instancia en que descartó problemas virales entre el plantel.

“Es falso. Los jugadores entrenaron en perfecto estado de salud durante la semana”, aseguró, planteando que la única baja que tienen, por lesión, es la de Cristián Palacios. Al margen de ello, y pese a que el equipo suma dos duelos seguidos sin ganar, el DT argentino se toma el presente del club con calma.

“De 14 partidos, solamente en 1 no convertimos (...) Es un proceso de construcción permanente, así será hasta el final. En el último partido le agregamos mucho juego, controlamos el partido de principio a fin, pero no se valora por el resultado. Esperamos trasladar ese juego hacia situaciones más claras en el partido que viene. El partido que pasó fue una excepción respecto a la contundencia”, aseguró Gustavo Álvarez.

“El análisis tiene que partir del rendimiento y no de los resultados. Estoy conforme con el rendimiento, es creciente, por más que en las últimas fechas no hayamos sumado tantos puntos. Jugamos mejor contra Ñublense que cuando ganamos los seis partidos seguidos. Con Audax empecé diciendo que nos faltaba el primer paso, después ver el control del juego. De local debemos resolver el tema del espacio. De visitante, pese a la campaña casi perfecta, aún hay cosas por corregir”, recalcó el ex Huachipato, haciendo un concienzudo análisis de su rival, el domingo en Sausalito.

“Everton es un equipo que propone, ataca con un sistema y defiende con otro. Intenta tener una salida prolija, con pelota al pie. No repitió nombres, pero sí sistema y movimientos. Me parece un equipo que propone buen fútbol, que es ofensivo, pone mucha gente en ataque”, aseguró, planteando otro tema a corregir por el equipo.

“Hemos hecho dos goles de pelota detenida. Es una marca que tenemos que mejorar. Los pateadores están designados y tenemos los dos perfiles”, enfatizó. Además, aprovechó de ponerse al margen ante la falta de novedades en la renovación de contrato para Marcelo Morales.

“Había voluntad de un acuerdo y ahora el tema está en manos de la dirigencia, yo me dedico a entrenar. Espero que en este receso se pueda hacer”, concluyó Gustavo Álvarez en el Centro Deportivo Azul.