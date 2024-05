Expertos advierten aumento de virus respiratorios: muertes por influenza superan lo registrado en el mismo periodo del 2023

Los expertos han advertido un aumento de contagios por diversos virus respiratorios en Chile. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián reveló que las muertes por influenza este año han superado las del año pasado, en el mismo periodo de tiempo.

Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 fallecieron 171 personas por influenza entre enero y diciembre. En contraste, hasta el 25 de mayo de este año, ya se han registrado 201 muertes por influenza tipo A, la mayoría de ellas en adultos mayores.

Este incremento ocurre mientras otros virus respiratorios, como el rinovirus y el adenovirus, también comienzan a aumentar, aunque no alcanzan los niveles de contagio de la influenza, que representa cerca del 60% de los casos a nivel nacional.

La epidemióloga Erika Retamal, de la Universidad de Talca, y Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, destacaron que, a pesar del aumento de contagios por influenza, otros virus respiratorios no han mostrado un impacto en la población.

Retamal mencionó que se ha observado un incremento lento del virus respiratorio sincicial (VRS). “La influenza es el primer virus donde tenemos un aumento sostenido. Sin embargo, hay otros virus respiratorios que pueden aumentar y estamos viendo que han empezado a crecer, entonces la preocupación que tenemos ahora es que va a pasar con el virus sincicial”, señaló.

Mientras que Castillo indicó que la circulación de coronavirus y otros virus menores no representan una gran amenaza. “Tenemos un porcentaje menor al 2% de contagio por la circulación viral del SARS-CoV-2 y el resto lo explica una serie de otros virus que, desde el punto de vista fisiopatológico, no tiene mayor ni importancia por el momento”, mencionó.

Efectos de la vacunación

El contexto actual es diferente al de 2023, cuando la alta circulación del VRS llevó a una ocupación del 92% de las camas pediátricas y se registraron fallecimientos de lactantes. La llegada de la inmunización, dirigida principalmente a bebés, ha logrado reducir tanto los contagios como los casos graves.

“Lo del virus respiratorio sincicial es muy interesante porque los modelos proyectan que no alcanzará los niveles del año pasado. La opinión general es que esto se debe al efecto evidente del anticuerpo. Este año, el anticuerpo ha demostrado una disminución del 90% en los casos graves por virus respiratorio sincicial. Esto no significa que un niño no pueda enfermarse, sino que no se enfermará de manera grave”, afirmó el doctor Jorge Fabres, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría.

Los expertos hacen un llamado a la población a seguir vacunándose, especialmente aquellos en grupos de riesgo, y a mantener medidas preventivas como el uso de mascarillas y el lavado de manos. Existen más de 1.300 puntos de vacunación a lo largo del país, cuya ubicación puede consultarse en la página web mevacuno.cl. Además, se insta a los cuidadores de lactantes nacidos desde octubre de 2023 a inmunizar a los bebés contra el VRS para prevenir enfermedades graves en caso de contagio.