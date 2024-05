“Es como ninguna otra temporada de televisión”: protagonistas de The Boys 4, Antony Starr y Chace Crawford, adelanta nueva temporada de la serie

En una entrevista con ADN.cl, los protagonistas de The Boys 4 compartieron sus experiencias y expectativas sobre la nueva temporada de la exitosa serie de Prime Video.

Antony Starr (Homelander) y Chace Crawford (The Deep) hablaron sobre la evolución de sus personajes y lo que los fans pueden esperar de esta cuarta entrega.

Starr, quien interpreta al temido superhombre, expresó su entusiasmo por la continuidad de la serie: “¡Es increíble! No es a menudo que los programas se conecten con la cultura pop de la manera que nuestro programa lo tiene. Es raro y creo que todos lo aprecian y es genial seguir adelante”.

The Boys Ampliar

Cuando se le preguntó sobre ser reconocido como un gran villano en su vida diaria, el actor bromeó: “Bueno, tengo suerte porque mi cabello es castaño, uso lentes, no vuelo ni uso láser. Así que tengo suerte. No me reconozco. Es genial”.

Chace Crawford, quien da vida al hombre acuático, también compartió sus sentimientos sobre su personaje: “Es genial. Estaba un poco nervioso después del primer episodio de la primera temporada. ¿Dónde iba a ir? Pero los cambios tonales son geniales. Él siempre se preocupa por la vida marina y trata de salvar a los delfines. Es una locura. Siempre viene y nunca puede ganar. Es bueno. Es divertido jugarlo”.

The Boys Ampliar

“Es muy única y muy en su propia línea”

Respecto a la evolución de la serie y su tono más dramático, Starr comentó que, desde su perspectiva, su proceso creativo “no ha cambiado de nada. Aproximo todo de la misma manera, que es desde el fondo. Lo que está en la base, en el corazón de lo que el personaje está intentando hacer y por qué lo está intentando hacer. Vamos de ahí”.

Finalmente, ambos actores invitaron a los fans a ver la nueva temporada. Starr afirmó: “Si te gustan los superhéroes y quieres ver todo al revés, este es el show para ti. La cuarta temporada es (...) Creo que podemos decirlo con seguridad. Es como ninguna otra temporada de televisión. Es muy única y muy en su propia línea. Y no te vas a decepcionar”.

La cuarta temporada de “The Boys” se estrenará el 13 de junio de 2024, con los primeros tres episodios disponibles en Prime Video.