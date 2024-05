Encuentran a Jasna Oyarzún con vida tras más de una semana desaparecida en Punta Arenas

Tras más de una semana de intensa búsqueda, Jasna Oyarzún fue hallada con vida en el sector del Faro San Isidro, a 70 kilómetros de Punta Arenas, región de Magallanes.

La mujer, de 31 años, estaba acompañada de su mascota, poniendo fin a una operación de rescate que mantuvo en vilo a la comunidad en la zona.

La desaparición de Jasna Oyarzún había generado gran preocupación. Fue vista por última vez el 17 de mayo, dejando una carta en la que mencionaba estar “vigilada y perseguida”. Esta situación llevó a su familia a descartar la hipótesis de suicidio y a sospechar de la participación de terceros.

“Realmente creo que aquí hay participación de terceros”, afirmó su hermana, Camila Oyarzún, en una entrevista con TVN Red Austral. “Mi hermana no tenía ninguna enfermedad mental, no fumaba, no tomaba, no se drogaba, no estaba loca, no tenía depresión. Ella era full deportista, salía a trotar... No me cabe en la cabeza y descarto absolutamente que sea un suicidio”.

