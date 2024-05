El análisis del plantel de Unión La Calera tras despedirse con una derrota de la Copa Sudamericana: “Lo justo era un empate”

Unión La Calera tuvo una amarga despedida de la Copa Sudamericana 2024, luego de sufrir una derrota por 0-1 ante Alianza FC en el Estadio Ester Roa de Concepción, quedando en la última posición del Grupo B con solo 4 puntos.

Tras la caída, el plantel del elenco nacional analizó su adiós al torneo continental. Carlos Galdames, entrenador interino de los “Cementeros”, realizó un positivo balance y apuntó a revertir la situación del equipo en el Campeonato Nacional.

”Para hoy día estábamos pensando prácticamente en dos partidos, el que se nos viene el fin de semana y el que teníamos que cumplir hoy para cerrar la fase grupos”, indicó en conferencia.

Además, agregó que: “Creo que competimos de buena manera, con algunos nombres distintos a los que venían continuamente. Lo positivo es que se amplía el plantel y creo que hoy día lo justo era un empate”.

Por su parte, el volante César Pérez anticipó los siguientes desafíos de Unión La Calera en el plano local, donde encuentran la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Manuel Fernández y luchan por zafar del descenso.

“Creo que este partido era muy importante, porque de ganar hubiéramos tenido mucha confianza para lo que viene ahora. El partido no lo pudimos ganar, pero no tenemos que pensar en otra cosa que no sea revertir la situación en la que estamos”, comentó.

En esa línea, señaló que: “Sin duda lo que se viene ahora para el técnico nuevo es algo complicado, tratar de salir de los puestos de descenso. Estamos a cuatro puntos del rival que viene, pero creo que el grupo está fuerte”.

“Es un cambio de aire que nos tiene que ayudar. Tenemos que adaptarnos rápidamente a la idea que tenga el técnico nuevo y revertir la situación. Tenemos que ser fuertes de cabeza para salir adelante”, cerró el mediocampista.