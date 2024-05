Cuenta Pública 2024: estos son los preparativos, los invitados y los últimos detalles de cara al tercer discurso del Presidente Boric

Este sábado 1 de junio el Presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigirá a todo el país para rendir cuentas sobre su gestión y sobre diversos temas de interés nacional en la Cuenta Pública 2024.

Ante ello, es que durante esta jornada se están afinando los últimos preparativos para que el mandatario realice su tercer discurso presidencial en lo que va de su mandato, en el Congreso Nacional de Valparaíso.

En ese contexto, es que el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), junto a la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), adelantaron algunos de los detalles que tendrá esta Cuenta Pública 2024.

Cuenta Pública 2024: los invitados y los preparativos para el discurso del Presidente Boric

Con pruebas de sonido y con la respectiva colocación de las tarjetas en los asientos con los nombres de los invitados, comenzó la jornada de este viernes 31 de mayo en el Congreso Nacional, a un día de la Cuenta Pública 2024.

En ese sentido, según adelantaron las autoridades, en total serán más de 400 los invitados que asistirán al discurso del presidente, entre los que se encuentra la presencia de un expresidente de Chile.

En concreto, según comentó el presidente del Senado, a la Cuenta Pública 2024 fueron invitadas tanto la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como la exprimera dama, Cecilia Morel. Sin embargo, la viuda del exmandatario no podrá asistir, ya que “se ha excusado por estar fuera de Chile”, aseguró García Ruminot.

Otro de los puntos que fueron abordados en la previa del discurso presidencial, es la posible presencia de la pareja del Mandatario Gabriel Boric. Sobre este punto en particular, el titular del Senado indicó que “es bien probable que así sea, pero no tengo esa información porque por razones protocolares no está aquí en el salón mismo, pero sí puede estar perfectamente con otros familiares del Presidente de la República en tribuna”.

Por otro lado, se espera que sean más de 20 los parlamentarios que recibirán al Presidente Boric en las afueras del Congreso, en la comisión de pórtico y en la de reja.

“Valoramos todo el trabajo que las y los funcionarios han hecho durante todo este tiempo”

Por su parte, la timonel de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola, sostuvo que “estamos muy contentas y contentos de poder recibir una cuenta pública más que da el presidente Gabriel Boric al país”.

“Valoramos todo el trabajo que las y los funcionarios han hecho durante todo este tiempo. Acá hay una preparación que toma bastante tiempo para poder tener todos los preparativos necesarios para poder recibir esta cuenta pública”, agregó la parlamentaria.

En el marco de lo anterior, la diputada del PC, señaló que “yo creo que todos los chilenos y chilenas esperan no solamente que se dé cuenta del trabajo que se ha venido haciendo, hay un montón de cosas, muchos elementos, leyes, iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos años y sin lugar a dudas también otras que esperan por salir”.

“Me parece que lo que el Presidente Gabriel Boric tenga que contar al país va a ser muy relevante para todos en función de sus necesidades”, cerró Karol Cariola.