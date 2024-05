Lenny Kravitz asegura que lleva nueve años sin relaciones sexuales: explicó las razones de su decisión

Este jueves, el cantante y actor estadounidense Lenny Kravitz relató su experiencia tras llevar nueve años practicando el celibato. Una decisión que fue tomada por el artista en su camino espiritual luego de reconocer que su estilo de vida anterior estaba lleno de aventuras casuales.

En conversación con The Guardian, el músico de 60 años, explicó que la abstinencia sexual fue motivada por el deseo de no repetir los errores que cometió su padre, el productor de noticias Sy Kravitz, quien engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por actuar en la serie ‘The Jeffersons’.

“Es algo espiritual”

“Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo”, declaró al medio citado, dejando claro que su celibato se extiende también a las relaciones serias, ya que no ha tenido una pareja estable durante este período de casi una década.

El reconocido cantante estadounidense asegura que a sus 60 años parece disfrutar de su celibato y no tener prisa por encontrar una nueva pareja. Además de su vida personal, el artista acaba de lanzar su duodécimo álbum, ‘Blue Electric Light’.

Cabe destacar que este sábado 30 de mayo, Kravitz se presentará en el espectáculo previo a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en el estadio de Wembley en Londres. Donde se estima que 450 millones de personas en 200 países sintonicen este evento, en le cual se enfrentarán los equipos de Borussia Dortmund y Real Madrid.