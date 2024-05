Favian Loyola, el chileno-estadounidense que aterriza en La Roja Sub 20: “En Copa América siempre apoyaba a Chile”

La Roja Sub 20 tendrá un nuevo integrante que busca su oportunidad para defender a nuestro país. Se trata del volante de 19 años, Favian Loyola.

El mediocampista actualmente milita en el club Orlando City. Ya debutó en la MLS (Primera División de Estados Unidos) y también en la selección estadounidense Sub 19.

Sin embargo, está dispuesto a cambiar de selección y para eso intentará convencer al técnico Nicolás Córdova. “Estoy muy feliz de que ahora puedo jugar por Chile”, reconoció en una entrevista exclusiva con ADN Deportes.

¿Cómo surgió esta opción de jugar por La Roja Sub 20?

- Le hablaron a mi club y a mi mamá, quien es mi representante, así que hablé del tema con ella y después hablé con el entrenador, él estaba muy feliz por contar conmigo.

Usted tiene la nacionalidad chilena gracias a su padre.

- Sí, mi padre es chileno y jugó en la Universidad de Chile. Mi mamá es italiana.

¿Siempre le interesó jugar por Chile?

- Cuando era chico, siempre miraba los partidos de Chile junto a mi papá. Para la Copa América o el Mundial siempre apoyaba a Chile.

¿Cuándo podrá venir a entrenar con La Roja Sub 20?

- Pronto llegaré a Chile. Estaré por pocas semanas, ahí entrenaré con el plantel y entiendo que tendremos un par de partidos. Será una buena experiencia.

¿Cuáles son sus características como jugador?

- Soy un jugador muy creativo, me gusta atacar mucho, correr y hacer goles, pero también defender. No me gustan las derrotas. Por eso me gusta la selección chilena, porque se matan para no perder.

¿Le gusta algún equipo del futbol chileno?

- Si digo algo, voy a recibir muchos mensajes en Instagram. Pero puedo decir que yo jugué en Universidad Católica, en la categoría Sub 12.

¿Se ilusiona con jugar el Mundial Sub 20 con Chile el próximo año?

- Sería muy bueno, porque mi papá está ahí. Pero pronto lo vamos a ver. Si lo hago bien y al entrenador le gusta mi desempeño, obvio que jugaré por Chile.