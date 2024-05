Esta semana, Bárbara Manríquez González, una chilena de 32 años oriunda de Maipú, celebró su graduación con honores de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

La economista, quien emprendió rumbo al país norteamericano hace dos años para cursar una maestría en Administración Pública en el Desarrollo Internacional, según recogió La Voz de Maipú, compartió sus emociones y reflexiones en un sentido post de Instagram.

“Me gradué y todo se siente irreal de tanta emoción y de tanto amor hacia la gente que conocí,” expresó la chilena en su mensaje. En el mismo post, destacó el reconocimiento más grande para su familia, afirmando que “todo lo que hago es por y para ellos. Somos de Maipú, y estoy orgullosa del esfuerzo de mis papás, de mis abuelos y de todos nosotros.”

Bárbara también reflexionó sobre el papel de la suerte en su trayectoria: “En estos días más que nunca no paro de pensar en el rol de la suerte en mi historia. La suerte de la familia que tuve, la suerte de haber conocido a las personas correctas, la suerte de haber tenido los trabajos correctos. Claro que hubo un montón de trabajo duro detrás, pero ni en Chile ni en el mundo eso es suficiente para alcanzar los sueños.”

En la misma, la graduada enfatizó la importancia de recordar a quienes no han tenido las mismas oportunidades: “Prometo que jamás se me va a olvidar esto: existen millones de personas quizás más talentosas, quizás más esforzadas, pero que no tuvieron esa dosis de suerte. Espero que algún día pueda mirar atrás y constatar que usé mis oportunidades para aliviar en parte esa injusticia”.