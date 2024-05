Alejandro Tabilo se sincera: revela el requisito que debe tener su nuevo entrenador y su gran sueño para París 2024

Luego de su temprana eliminación en la primera ronda de singles de Roland Garros, el chileno Alejandro Tabilo dio vuelta la página y ahora se enfoca en la competencia de dobles, donde debutará este viernes junto al ecuatoriano Diego Hidalgo.

En ese escenario, el tenista nacional conversó desde París con Benjamín Benzaquén, enviado especial de ADN Deportes, y realizó un balance sobre su paso por el segundo Grand Slam de la temporada, además de proyectar su participación en los Juegos Olímpicos y la búsqueda de su nuevo entrenador.

Respecto a la derrota que sufrió ante el belga Zizou Bergs en singles, Tabilo reconoció que se vio complicado por un dolor de cabeza y comentó: “Fue un partido bien duro. Viéndolo ahora más en frío, tuve muchas chances, pero como me sentía me impidió un poco subir mi nivel y estuvo difícil”.

“Nunca me había dado esa molestia, así que es raro. Lo he estado sintiendo un poco estos días, pero he ido mejorando y ahora a esperar para jugar el dobles y tratar de entrar con todo”, afirmó.

En esa línea, entregó detalles sobre su relación con el ecuatoriano Diego Hidalgo y sus próximos desafíos como dupla: “Somos buenos amigos en el circuito. Hablando durante el año, cuando subí un poco mi ranking, le pregunté si es que quería jugar. Sé que él también quiere estar jugando estos torneos y tratando de subir en el ranking”.

“Nos conocemos muy bien. Ahora trataremos de jugar lo mejor posible e ir conociéndonos un poco mejor, porque también tenemos planeado jugar juntos en Mallorca y Wimbledon”, añadió.

Tabilo y la elección de su nuevo entrenador

Consultado por la búsqueda de su nuevo coach, el número 24 del ranking ATP aseguró que: “He tratado de tomarlo lo más tranquilo posible, ya que estamos en una buena posición y en este minuto creo que lo único que hay que hacer es mantener la calma y no estresarse por nada”.

“He estado hablando con diferente gente, pero estoy esperando para volver a Chile a tomarme unos días, descansar un poco la cabeza y ver bien el tema. Debiera llegar con alguien ya para la gira de pasto”, adelantó.

Además, puntualizó en un “requisito” para elegir a su entrenador: “Estoy tratando de buscar la persona que sea la ideal, que nos conectemos bien y que podamos trabajar juntos muy bien. Más allá de que sea de cualquier país, mi único requisito sería poder seguir entrenando en Santiago, en Chile”.

El sueño de París 2024

Por último, Alejandro Tabilo anticipó su participación en los Juegos Olímpicos, donde representará a Chile junto a Nicolás Jarry. “Hay buenas opciones, los dos venimos jugando muy bien. Creo que esto va a ser un poco más especial jugando por el país”, aseguró.

“Uno siempre se prende un poco más representando al país y a la gente, así que creo que será un ambiente mucho más diferente. Trataremos de hacerlo lo mejor posible y una de esas tratar de llegar con alguna medalla para Chile. Sería un sueño”, sentenció.