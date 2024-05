“El interés es que no se vaya nadie”: en Coquimbo Unido desconocen avances de Colo Colo por Luciano Cabral

Santiago

En las últimas horas, Colo Colo ya tendría avanzadas las gestiones para llevarse al segundo semestre a la “joya” de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, por expreso interés del mandamás del club, Aníbal Mosa.

Sin embargo, en el puerto “pirata” afrontaron el tema a nivel de rumor. “El interés es que no se vaya nadie, no estamos saliendo a vender jugadores. Cabral tiene una cláusula de salida, que ha ido creciendo, pero no tenemos información oficial de ningún club chileno que esté dispuesto a hacer uso de la cláusula. Todas esas especulaciones no son reales”, aseguró el gerente general del elenco nortino, Pablo Ramírez, planteando que hay ideas más concretas por el volante desde el exterior.

“Hay algunas propuestas de intermediarios, pero estamos concentrados en tratar de seguir metiéndonos arriba. No tenemos nada concreto de ningún club chileno, pero sí ha habido algún acercamiento de equipos extranjeros, manifestando su interés de manera informal. Nuestra disposición es no tocar el tema hasta que terminen estos dos partidos (...) No hay nada que evaluar, estamos con la idea de que se quede con nosotros el segundo semestre”, remarcó, descartando también que ya hayan sondeado el préstamo de Lucas Assadi para sustituir a Luciano Cabral.

“Depende de si alguien se fuera. No tenemos a nadie en el radar, queremos mantener la estructura que tenemos. Nuestra ventana de eventual salida tiene que ser cuando termine la primera rueda para no distraer a nadie y no puede pasar de la ventana de 10 a 15 días hábiles antes de que empiece la segunda rueda. Si se quedan todos, podemos consensuar en traer un jugador”, insistió Pablo Ramírez en torno a un Coquimbo Unido que está peleando por dar caza a la U en la cima del Campeonato Nacional 2024.