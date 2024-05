“El humor es terapéutico”: Luis Slimming comparte su primera reflexión tras la muerte de su madre

Hace unos días, se dio a conocer una triste noticia para el comediante Luis Slimming, conocido también como Don Comedia. La madre del humorista falleció, y él la despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Buen viaje, mamita linda”.

A pesar de la profunda tristeza, este difícil momento coincidió con la gira que Slimming está realizando por varias ciudades del país. A pesar de lo complicado que pueda parecer, el comediante ha encontrado consuelo en su trabajo, haciendo reír a la gente en estos momentos. “El humor es terapéutico en muchos sentidos”, compartió en una reciente reflexión en su cuenta de Instagram.

A una semana del fallecimiento de su madre, Luis Slimming recurrió a sus redes sociales para expresar su gratitud hacia quienes lo han apoyado durante este periodo. “Este fin de semana tuve dos shows en Chillán y Linares, los primeros que hacía después de una semana bien dura. No sabía si hacerlos o no, pero me sirvió mucho”, comentó quien triunfó en el Festival de Viña del Mar.

En su mensaje, el humorista también expresó: “Agradecer a mi equipo, a mi amigo Marcelo, que me ha bancado y, en especial, a mi familia, a Ana y Mathi, que estuvieron conmigo apoyándome siempre. Las amo mucho y gracias por acompañarme. Gracias a la gente también que se rieron con mis chistecitos”.

Recibió el apoyo de Daniel Fuenzalida

La publicación de Luis Slimming recibió numerosos comentarios de apoyo, incluyendo mensajes de varios rostros del espectáculo. Uno de ellos fue Daniel Fuenzalida, quien empatizó con la situación del humorista, compartiendo su propia experiencia personal. “Te entiendo mucho Luis, cuando se fueron mis papás a los días fui a grabar y a la radio y me sirvió mucho. Es verdad, es terapéutico y ayuda mucho, y ojo a las señales que te enviará tu mamá. Un abrazo”, escribió el animador.