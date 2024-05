“Lo de ayer fue realmente especial”: destacado actor chileno fue el invitado de lujo para ver la final del América contra el Cruz Azul

América y Cruz Azul se enfrentaron nuevamente en el estadio Azteca la noche del domingo, en la vuelta de la final del Torneo de Clausura de México, tras haber empatado 1-1 en el partido de ida.

En este decisivo encuentro, los jugadores chilenos Igor Lichnovsky y Diego Valdés fueron titulares para las “Águilas”, mientras que por la “Máquina Cementera” destacaron Lorenzo Faravelli, ex Unión Española, y Carlos Rotondi, ex Santiago Wanderers.

El partido fue muy disputado y parejo. Luis Ángel Malagón, el arquero del América, tuvo una actuación destacada al detener varias oportunidades claras del Cruz Azul. Sin embargo, el momento decisivo llegó a los 78 minutos, cuando Carlos Rotondi cometió una polémica falta sobre Ismael Reyes dentro del área, resultando en un penal para el América. Henry Martín fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el gol que puso el marcador 1-0 a favor de las “Águilas”.

Este gol resultó ser el definitivo, y con un global de 2-1, el América se coronó campeón del Torneo de Clausura, logrando así su bicampeonato y el título número 15 en su historia en el fútbol mexicano. Tanto Lichnovsky como Valdés jugaron papeles cruciales en el triunfo, con el defensa de la selección chilena completando el partido y el mediocampista participando hasta el minuto 78.

El especial día de Cristán de la Fuente

Entre los asistentes al emocionante encuentro estuvo el actor Cristián de la Fuente, quien fue invitado por Igor Lichnovsky. En su cuenta de Instagram, el chileno radicado en México compartió su experiencia del día. “¡Ayer fue un día increíble! Casi no llegamos al estadio… Cerraron unas calles, no pudimos ir al estacionamiento, se puso a llover. Gracias a un desconocido que me dejó estacionar en su casa cerca del estadio…”, relató.

“Alcanzamos a llegar y a ver no solo al América Bi-Campeón, sino a un chileno hacer historia, ¡y convertirse en TRI-Campeón! Grande Igor Lichnovsky. Es emocionante ver jugar al América y más cuando juegan Chilenos. Había tenido la oportunidad de ver a Iván Zamorano y a Fabián Estay, y de verdad es algo impresionante. Pero lo de ayer… ¡Fue realmente especial! ¡Gracias Igor por la invitación y por permitirme disfrutar junto a tu familia y amigos! ¡Grande TRI-Campeón!”, concluyó.