Influenza en Ñuble: Papá de menor fallecida acusó brutal negligencia de médico que le dijo “le voy a recetar unas sales”

Es un relato que indigna y conmueve. Jonathan, padre de Esperanza, una de las menores fallecidas por influenza en Ñuble, reveló su brutal deceso.

Es que la pequeña de seis años fue llevada en cuatro ocasiones a distintos servicios de salud, sin que pudieran tratarla como se necesitaba.

Por eso, su progenitor conversó con el programa Contigo en Directo, donde acusó negligencia médica de parte de los involucrados.

“El día sábado a Esperanza la diagnosticaron con influenza. Ella estuvo con fiebre, estuvimos más de 4 horas, le bajaron la fiebre y la mandaron para la casa con medicamentos”, comenzó diciendo.

Devastado, el hombre indicó que su retoña continuó con un terrible dolor de piernas, lo que lo llevó nuevamente a buscar ayuda, llegando al Hospital de San Carlos, evidenciando que su pequeña se encontraba movilidad reducida por el cuadro infeccioso.

Menor fallecida por influenza y la falta de ayuda

“La atendieron, pero Esperanza ya estaba con movilidad reducida, no estaba caminando porque del auto la tuve que llevar en brazos hasta Urgencias y de ahí pasarla adentro en brazos, las profesionales se dieron cuenta. Le bajaron la fiebre, la inyectaron, le pusieron suero y la devolvieron para la casa con más medicamentos”, comentó Jonathan ante las cámaras.

Tras esto, la menor continuaba en mal estado, “alegaba mucho que le dolían sus piernas y empezó a sentir que le faltaba la respiración”.

Entonces, su padre corrió con ella al Cesfam de San Nicolás, “las tens le preguntaron qué le pasaba y Esperanza dijo que le costaba respirar”, manifestó, agregando que “incluso una tens tomó a Esperanza en brazos porque se dio cuenta que no podía caminar, la llevó donde el médico y el doctor la revisó y dijo ‘no, está bien, le voy a recetar unas sales’”.

Pese a la oposición de Jonathan, el profesional que la atendió los mandó, por tercera vez, a su hogar: “Me dice ‘no si es normal, es por la influenza’ y me envió para la casa”.

Desesperado, ya que Esperanza no mejoraba, volvió con su hija dos horas más tarde. “Cuando íbamos en el auto, mi hija ya no me hablaba”, especificó conmocionado, expresando que al llegar al Cesfam tuvo que golpear la puerta, ya que se encontraba cerrada.

Cuando por fin los atendieron, la menor ya se encontraba en un estado cianótico y comenzaron a hacerle maniobras de reanimación, minuto donde se pidió una ambulancia que nunca llegó al SAMU.

Un indignante relato del padre de la menor de seis años fallecida por influenza en Ñuble, que ahora solo pide justicia para su hija.