“Es por un buen fin”: Carla Jara explica el origen de su “tatuaje” en el cuello

Este viernes, Carla Jara sorprendió a los televidentes de Contigo en la mañana de Chilevisión al revelar la verdad detrás del impactante tatuaje en su cuello que causó tanto debate. “Fue una mentira piadosa, pero por una buena causa”, explicó cerca de las 13:00 horas, al cierre del matinal, revelando que el tatuaje formaba parte de una campaña de concientización sobre la glándula tiroides.

El tatuaje, que inicialmente dividió opiniones entre aquellos que la elogiaron por su valentía y quienes la criticaron por la drástica modificación corporal o quienes sugerían que estaba relacionado con el mediático término de su matrimonio con Francisco Kaminski.

Sin embargo, Carla Jara aclaró que todo era una estrategia para llamar la atención sobre la importancia de la salud tiroidea, en colaboración con Merck Group, coincidiendo con el Día Mundial de la Tiroides, que se celebra el 25 de mayo.

La importancia de velar por la salud tiroidea

Durante su aparición en el matinal, Carla Jara estuvo acompañada por una doctora, quien ayudó a explicar el propósito de la campaña. La ex Mekano aprovechó la oportunidad para agradecer tanto a sus seguidores como a sus críticos. “Para quienes me felicitaron por atreverme, mil gracias, y a quienes me criticaron, es por un buen fin, es para llamar la atención, para que vayan a revisarse, porque la tiroides tiene forma de mariposa”, señaló.

Además, Carla aclaró los rumores sobre la naturaleza del tatuaje. “No es de henna como se especuló por ahí, es una especie de adhesivo, se saca”, detalló, desmintiendo así las especulaciones que circulaban en las redes sociales.

Finalmente, la doctora presente en el programa aprovechó para educar a la audiencia sobre la importancia de vigilar la salud tiroidea. Explicó que “el tratamiento es muy sencillo, no hay que tenerle miedo a la enfermedad, hay que conocerla”, alentando a las personas a realizarse chequeos regulares.