El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), abordó en ADN Hoy el proyecto que busca condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), recalcando que debe continuar porque “los recursos para la gratuidad no alcanzan para todos”.

El senador enfatizó que el CAE “es un sistema importante de financiamiento de la educación superior de miles de estudiantes. Estoy de acuerdo en que este sistema de financiamiento requiere reformas (...) pero hay que darle continuidad con las mejores condiciones, de tal forma que el crédito sea pagable ”.

“Donde creo que han estado los errores es en salir a anunciar una condonación que no va a ser tal, y también en no salir con claridad en que el sistema de crédito universitario tiene que continuar, porque los recursos para la gratuidad no alcanzan para todos”, añadió.

Agencia Uno Ampliar

“¿Para qué se siguen generando expectativas?”

En esa línea, José García Ruminot aclaró que “eso no significa que no busquemos soluciones para el CAE: la primera solución que tenemos que buscar es cómo seguimos financiando la educación superior”.