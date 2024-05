La verdadera ‘Martha’ de “Bebé Reno” ahora acosa a periodista que la entrevistó

Fiona Harvey, la mujer que inspiró la serie de Netflix “Bebé Reno”, ha sido acusada de acosar al periodista Neil Sears del Daily Mail, quien la entrevistó recientemente.

Sears relató cómo Harvey le envió numerosos mensajes y llamadas después de la entrevista, incluyendo amenazas y insultos. “Te has convertido en un enemigo acérrimo de mí”, dijo Harvey en uno de los mensajes de voz, según Sears.

“Esta era la ‘Martha’ de la vida real, la mujer retratada como una enferma acosadora en serie en el exitoso programa de televisión de Netflix ‘Bebé reno’, hablando por mi contestador automático el fin de semana pasado, la culminación de un aluvión de llamadas y mensajes de voz de cuatro días”, relató el periodista al Daily Mail.

“A esto le siguió una advertencia de que yo no me volviera a acercar a ella, redactada en términos legales que la ex estudiante de derecho aprendió durante la formación jurídica de la que se jacta. En las redes sociales, me denunció como un gordo mentiroso, un ‘escolar bipolar demasiado grande’ y dijo que estaba considerando cobrar 3.000 libras esterlinas (más de 3 millones de pesos chilenos) por hora por el tiempo que pasaba hablando conmigo, lo que, según ella, era su deuda profesional”, dijo.

“Para ser claro, creo que era perfectamente legítimo que ‘Martha’ me llamara. La conocí y la entrevisté durante tres horas y media para un artículo en el Daily Mail publicado el sábado pasado. Pero en 30 años de periodismo nunca me había topado con tal tsunami de llamadas”, añadió.

Luego de la entrevista, “Martha” llamó varias veces al periodista, donde terminó amenazándolo con una demanda que incluía al periódico y a la co-escritora del artículo.

Acosadora en serie

La serie, que narra la historia de un acosador y su víctima, ha generado gran atención. Harvey ha sido descrita como la “Martha” real, retratada como una acosadora en la serie.

El comportamiento de Harvey después de la publicación de la entrevista ha levantado alarmas sobre su conducta persistente. La situación ha evidenciado los desafíos que enfrentan los periodistas cuando tratan con sujetos de alto perfil y casos sensibles.