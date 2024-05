“Cerrando ciclos es brígida”: Carla Jara desata polémica con enorme tatuaje cerca de su rostro

En Pelotón, Carla Jara se rapó al cero tras su quiebre con Kike Acuña. Un momento televisivo inolvidable, que dio cuenta de lo extremo que puede llegar a ser un cambio de look tras un desamor.

Y ahora, tras su quiebre con Francisco Kaminski, en medio de una infidelidad con Camila Andrade, la joven otra vez evidenció que su transformación sería al límite.

Así, no solo se tiñó el pelo apenas se supo de la ruptura, cambiando su rubio por un sentador castaño. Además, este lunes decidió tatuarse.

Y no con cualquier diseño, ya que la ex Mekano acudió donde el famoso Marlon Parra para hacerse una enorme mariposa, nada menos que en el cuello.

Carla Jara y su tatuaje

Así, la joven compartió una serie de instantáneas donde mostró el proceso de su significativo diseño, muy cerca de su rostro.

“La vida se trata de cambios y hoy hice uno que tenía pensado hace mucho tiempo. ¡Atrévanse, la vida es corta!”, lanzó.

La reacción inmediata de sus seguidores, eso sí, fue no creerle. Y muchos se mostraron en shock con su nuevo adorno. “La Carla Jara cerrando ciclos es brígida”, dijeron algunos.

La Carla jara cerrando ciclos es entera brígida.... pic.twitter.com/2U7h8ZbHjO — UNA TAL PATY (@patyCAlvarez) May 20, 2024

Un cierre de ciclo más y Carla Jara se termina poniendo anillos gigantes en el cuello para agrandárselo como esas mujeres de tribus Tailandesas. https://t.co/Zt7wKwVvzW — ®Steve GL. (@Mr_stevecorp) May 20, 2024

Los cierres de ciclo de Carla Jara son terrible hardcore — Diego (@diegodiegocl) May 20, 2024

Pero ella le contó a Fmdos que “sabía que no le gustaría a todos, pero es mi cuerpo y yo me siento feliz, me encantó”.

De esta forma, Carla Jara defendió su nuevo look, dejando claro que estaba feliz con su decisión y su nueva apariencia. ¿Qué tal?