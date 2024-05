Senador Macaya arremete contra proyecto de condonación al CAE: “Me parece inmoral”

El senador Javier Macaya, presidente de la UDI, manifestó su oposición a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), propuesta del Ejecutivo que calificó como “inmoral”, destacando que debería abordarse desde una perspectiva más amplia que incluya a toda la población y no solo a un sector específico.

“Cuando llegas al Gobierno, efectivamente en tiempos de campaña, promesas e incluso programas de gobierno (...) vemos propuestas que pueden parecer viables, pero que en la realidad son complicadas de implementar,” señaló el parlamentario en conversación con Estado Nacional de TVN.

Refiriéndose al proyecto de condonación, agregó que “las señales desde el punto de vista de condonar me parecen equivocadas porque creo que se está hablando a un determinado segmento político de Chile, en vísperas de la cuenta pública y en un año electoral”.

“Hay que revisar, y en eso toda la disposición a mirar lo que se proponga. El gobierno del presidente Piñera tenía una propuesta en este sentido que hablaba de pago contingente al ingreso (...) hay situaciones de personas que estudiaron carreras que no son rentables, que no tienen trabajo y donde podríamos efectivamente tener una discusión, pero el foco de la preocupación no puede estar puesto en la condonación, eso a mí me parece inmoral”, agregó el timonel de la UDI.

Previo a estas declaraciones del senador Macaya, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, subrayó que el proyecto no se limita a la condonación del CAE, es más, su par de Hacienda, Mario Marcel, apuntó que la iniciativa apunta más bien a una reorganización de financiamiento educacional.

Ante esto, el senador Macaya sostuvo: “Es que se ha hablado de condonación (...) y en esta materia, a pesar de que son sus nichos electorales, acá hay que hablar de todo Chile, no solamente un sector específico político”.

Proyecto del Gobierno sobre el CAE

El Gobierno planea presentar el proyecto antes de septiembre, con la intención de ofrecer una solución sostenible a las deudas del CAE. “Estamos trabajando técnicamente en el abordaje de la solución,” afirmó Cataldo.

Por otro lado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó a los detractores del proyecto por emitir juicios antes de conocer los detalles. “Un grupo importante de personas están opinando de esta propuesta antes de conocerla. Yo los invitaría a opinar cuando la conozcan,” indicó.

Además, aseguró que la medida se está preparando con precaución y responsabilidad, afirmando que “no va a ser nada de que las personas que tienen bajas pensiones terminen financiando la condonación del CAE.”