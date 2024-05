Zverev llenó de elogios a Tabilo tras vencerlo en el Masters 1000 de Roma: “No me dejaba jugar” / Getty Images

El tenista alemán Alexander Zverev, que será el rival de Nicolás Jarry en la gran final del Masters 1000 de Roma, llenó de elogios al chileno Alejandro Tabilo tras superarlo en un infartante partido por las semifinales del certamen italiano.

El europeo vino de atrás para imponerse sobre el criollo en tres sets, por parciales de 1-6, 7-6 y 6-2, en una primera manga donde “Jano” jugo sencillamente espectacular.

“No jugué bien, pero Tabilo fue la razón de eso. Él salió a la cancha golpeando extremadamente fuerte y haciendo muchos drop shots, siendo muy agresivo, no me dejaba jugar. Tengo que darle todo el crédito por no dejarme hacer mi juego”, empezó diciendo Sascha.

En esa línea, añadió que “no es fácil jugar agresivo contra un rival que intenta atacar cada golpe. En el primero apenas toqué la pelota, para jugar agresivo necesitas algo de ritmo y no lo tuve. A veces también se trata de encontrar soluciones y las encontré”.

Finalmente, el alemán cerró manifestando que “estoy contento de haber aguantado en el segundo set, donde creo que también estuvo jugando mejor que yo. Aun así aguanté. Algo cambió en el tiebreak, el impulso cambió desde ese momento. Así que estoy muy feliz de haberme librado en el tercero”.