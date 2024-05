Zverev entrega elogios para Tabilo tras enfrentarlo en Roma: “Él fue la razón por la que no he jugado bien”

Alexander Zverev le puso fin a la histórica participación de Alejandro Tabilo en el Masters 1000 de Roma. Este viernes, el alemán derrotó al chileno en semifinales por 1-6, 7-6 y 6-2, triunfo que lo dejó instalado en la gran final del torneo italiano.

Tras el partido, el número 5 del mundo destacó el buen nivel que mostró el tenista nacional. “No he jugado bien, pero él (Tabilo) ha sido la razón por la que no he jugado bien. Salió a la pista golpeando extremadamente fuerte y jugando muy agresivo. No me dejaba jugar. Tengo que darle todo el crédito por no dejarme sacar mi juego”, aseguró en conferencia de prensa.

En esa línea, reconoció que el “Jano” fue superior en los dos primeros sets. “Estoy contento de haber aguantado en el segundo set, donde creo que también estuvo jugando mejor que yo. Aun así, aguanté”, señaló.

“Tampoco es fácil jugar agresivo contra un rival que intenta atacar cada golpe. En el primer set apenas toqué la pelota. Para jugar agresivo necesitas algo de ritmo y no lo tuve hoy. Al final, a veces también se trata de encontrar soluciones y hoy la encontré, sobre todo en el tie break del segundo set. En el tercero fui mucho más agresivo y me sentí más cómodo con mis golpes”, agregó el germano sobre su victoria sobre el número 2 de Chile.

Alexander Zverev también anticipó la final del Masters 1000 de Roma, donde jugará contra el chileno Nicolás Jarry o el estadounidense Tommy Paul. “Si están en semifinales es porque han estado jugando el mejor tenis de sus carreras. No importa quién sea, va a ser difícil”, mencionó.

“Creo que Nicolás es uno de los jugadores más agresivos que hay en el circuito, con un gran saque y una gran derecha. Trata de golpear muy fuerte desde ambos lados de la pista. Su victoria ante Tsitsipas fue impresionante, porque estuvo alicaído durante la mayor parte del partido, pero siempre terminaba remontando”, concluyó respecto al nivel de Jarry.